Efemérides del 11 de Julio: Día Mundial de la Población. No es la gente que hay sino el daño que causa el sistema, y No hay Planeta B Credito: Composición de Aporrea con imágenes de la Web

El 11 de Julio es el día 192 del año (séptimo mes), y quedan 173 días para que finalice 2023. Es un martes.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 11 de Julio:



Día Mundial de la Población. En junio de 1989 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instituyó este día con el objetivo de crear conciencia en torno a las problemáticas que afectan a la población del mundo en constante crecimiento y demanda de recursos. Cuando fue proclamado en la Tierra superaba los cinco mil millones de habitantes, mientras que ahora nos sobrepasamos los 8 mil millones en todo el planeta. Aunque se reconoce el derecho humano de las personas de determinar libre y responsablemente su propia reproducción, aún los métodos anticonceptivos no son accesibles a la totalidad de quienes están en edad reproductiva, y lo principal: asegurar el sostenimiento de las familias, superando la pobreza y en condiciones de vida dignas. A la tasa actual de crecimiento del número de habitantes se espera que para el 2030 la cifra esté por encima de los 8.600 millones. La pregunta es si bajo; es decir, bajo el sistema capitalista de producción y consumo, que ya viene generando el cambio climático y contaminando todo el planeta, seguiremos o no teniendo un mundo habitable. Todo parece indicar que necesitaremos drásticas transformaciones socio-políticas y económicas para seguir existiendo. No es sólo cuántos cabemos, sino cómo vivimos y cuánto aguanta el planeta; sobre todo, de qué manera se reparten el espacio y los recursos, cuando el 1% poseedor de los grandes medios de producción y de la riqueza se agarra lo que necesita el 99 %.

En México es el Día Nacional del Minero, que se celebra cada 11 de julio porque en esta fecha se constituyó, en 1934, el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM). Con esta fecha se reconoce a los trabajadores de la minería, una de las actividades económicas más importantes en México, y los trabajadores exigen mejoras en las condiciones laborales de quienes realizan esos trabajos de gran riesgo y esfuerzo.

El Día del Bandoneón, en Argentina. Fecha elegida por el nacimiento de quien se considera el "Bandoneón Mayor de Buenos Aires", el maestro Aníbal Troilo. Aníbal Carmelo Troilo, alias Pichuco, nació en Buenos Aires el 11 de julio de 1914 y fue un distinguido bandoneonista, compositor, director de orquesta de tango. El bandoneón es un instrumento de viento, como un fuelle con teclas, parecido al acordeón, utilizado en la música folcklórica argentina y en los tangos.

Día Nacional del Periodista, en Chile: Esta celebración es para homenajear la labor de los profesionales del periodismo y honrar a aquellos que fallecieron en el ejercicio de su profesión. En Chile se celebra cada 11 de julio como fecha conmemora la promulgación de la Ley 12.045, de 1956, que resolvió la creación del Colegio de Periodistas de ese país.

Día del Docente Universitario en Perú. Establecido para homenajear y reconocer la labor académica al servicio de la formación de profesionales en las universidades públicas y privadas peruanas.

En 1776 nació Juan Lovera (f. 1841), pintor venezolano de inicios del siglo XIX. Sus obras más conocidas son "El tumulto del 19 de abril de 1810" y "El 5 de julio de 1811", pinturas de tema histórico sobre la declaración y la firma del acta de Independencia de Venezuela.

En 1811, seis días después de la Declaración de la Independencia venezolana, estallaron dos insurrecciones, la de los isleños canarios en Caracas que fue controlada con rapidez, y la insurrección de Nuestra Señora de la Anunciación de la Nueva Valencia del Rey.

En 1819, tuvo lugar la batalla de Gámeza y Tópaga, una acción militar de la guerra de Independencia de Colombia, en el actual departamento de Boyacá. Se enfrentaron tropas realistas contra el ejército patriota de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander.

En 1909 murió en Washington (EE.UU.) Simon Newcomb (n. 1835), un astrónomo y matemático canadiense, que aportó una notable contribución a los estudios de mecánica celeste y fue el compilador de uno de los calendarios de efemérides astronómicas más relevantes.

En 1910, nace el oficial naval francés, explorador e investigador de los mares y océanos,Jacques Yves Cousteau, uno de los más destacados divulgadores de la naturaleza del mundo marino y también defensor del medioambiente y los ecosistemas acuáticos.

En el año 1930 nació Eneas Perdomo (f. 2011), cantante y compositor venezolano de música criolla. Su legado musical se aprecia en más de 40 discos grabados y recordados temas como "Fiesta en Elorza", "Las Queseras del Medio", "Pescador del Río Apure", "Semana Santa en Achaguas", "Adiós Barrancas de Arauca", "Palmaritales de Arauca", "Caminos de San Fernando", "Flor Sabanera", entre otros. Éxitos de Eneas Perdomo

En 1943, nace en Caracas el cantante Óscar D’ León "sonero del mundo". Su nombre artístico: Oscar d'León, cantautor, bajista, arreglista y productor musical venezolano del género salsa y la música caribeña. Escuchar éxitos de Oscar de León.

En 1969, el músico y compositor británico de rock, David Bowie, publica el álbum Space Oddity, usado poco después por la BBC de Londres para cubrir el alunizaje del Apolo 11. Escuchar a David Bowie.

En 1971, el Congreso Nacional chileno aprueba la reforma constitucional que permite la nacionalización de la minería del cobre, ratificada por el presidente Salvador Allende.

En 1972, nace en Caracas el político ex alcalde y ex candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, que estuvo involucrado en el golpe de Estado de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez, en el asalto a la Embajada de Cuba en Caracas y en otras operaciones conspirativas.

En 1975, cerca de la ciudad de Xi 'an (China) se realiza el descubrimiento arqueológico de los Guerreros de Terracota. Son un conjunto de más de 8000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterradas cerca del primer emperador chino de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang, en 210-209 a. C.

En 1982, la Selección de fútbol de Italia consigue su tercera Copa del Mundo al derrotar a Alemania por 3-1 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en España. Se convirtió en el segundo tricampeón de la historia futbolística, después de Brasil. Paolo Rossi fue el goleador de la Copa.

En 1995, ocurre la Masacre de Srebrenica, en la Guerra de Bosnia, en la que el ejército serbio ordena asesinar a la población de etnia bosnia musulmana en la región de Srebrenica. Mueren varios miles personas, incluídos ancianos y niños.

En 2002, se desata la crisis del islote de Perejil en la zona del estrecho de Gibraltar, entre España y Marruecos. La marina marroquí ocupa el enclave de 0,15 kilómetros cuadrados, deshabitado y ubicado en el estrecho a unos 300 metros de la costa africana. Los ocupantes responden a la Guardia Civil española que no es territorio español, pero la Unión Europea y la OTAN se pronuncian en favor de España y piden a Marruecos que se retire. España lanza un ultimátum. El 17 de julio, las tropas españolas desalojan a los ocupante marroquíes desarmados y recuperan el islote. En esta situación surge el planteamiento de negociar la soberanía de Ceuta y Melilla, enclaves coloniales españoles en el norte de África. Pero el asunto no fue más allá en ese momento y el pequeñísimo territorio insular, aunque se mantuvo bajo dominio de los españoles, permaneció deshabitado y sin bandera o escudo del reino de España. Cada cierto tiempo se producen tensiones entre España y Marruecos por el control de estos territorios o por problemas migratorios fronterizos.

En 2009, sucede la ocultación óptica de los anillos del planeta Saturno, hecho que se da cada 15 años. Los anillos de Saturno desaparecen por un día. Los equinocios suceden cada 15 años en Saturno. Al incidir la luz del Sol con un ángulo de 90 grados los anillos desaparecen a la vista desde La Tierra.

En 2014, la Real Academia de la Lengua Española, en su 23 edición del Diccionario de la lengua española, informa la inclusión de 19 mil americanismos (palabras surgidas y empleadas en Hispanoamérica).

En 2014, murió el antropólogo, sociólogo y comandante guerrillero venezolano Francisco Prada Barazarte (El Flaco Prada), en Valera, estado Trujillo. Prada nació en Escuque, estado Trujillo y fue uno de los personajes fundamentales de la lucha armada venezolana de los años 60, 70 y 80. También dirigió el Museo de Arte Popular "Salvador Valero" de la Universidad de los Andes y fue motor de la Bienal Salvador Valero, junto a su esposa, la también antropóloga Laura Pérez Carmona.

En 2015, venezolanas logran una destacada figuración en atletismo, en los Juegos Panamericanos. Zulmarys Sánchez, Angélica Jiménez, Mara Guerrero y Yocelin Canache, integrantes del equipo de canotaje de velocidad, lograron el sexto lugar en la prueba K4 500 metros.

En 2015 murió Satoru Iwata (n. 1959), un empresario japonés, presidente de Nintendo. Fue programador de videojuegos e impulsor de los videojuegos para todo público.

En 2019, murió el tetrapléjico francés Vincent Lambert, cuyo caso replanteó en Francia el debate sobre el derecho a una muerte digna. Falleció tras pasar once años en estado vegetativo a raíz de un accidente sufrido en 2008.

En 2021, la investigación por el magnicidio del Presidente de Haiti, Jovenel Moise, llevó a la detención de tres sospechosos colombianos, con lo que el total de detenidos llegó a veinte. La policía de Bogotá confirmó que al menos 17 exmilitares colombianos, algunos con formación de élite, estaban implicados. Dos de ellos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad haitianas.

