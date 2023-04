Asamblea Nacional aprobó Ley de Extinción de Dominio

27 de abril de 2023.- El día de hoy, la Asamblea Nacional venezolana, sancionó por unanimidad la Ley de Extinción de Dominio. Dicha norma tiene como objetivo establecer los mecanismos que permitan la identificación, localización y recuperación de los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos relativos al dominio de estos a favor de la República, sin contraprestación ni compensación alguna, lo recuperado será utilizado por el Estado para resarcir los daños al pueblo venezolano, por lo que supone que el Estado podrá fortalecer la lucha contra la corrupción.



Jorge Rodríguez, presidente de la AN, celebró la aprobación de esta Ley que coadyuvará la lucha emprendida por el Gobierno Bolivariano y sus instituciones en la lucha contra la corrupción en el país. Por lo que dijo: “Felicitar a la Comisión por la manera clara, prístina, firme, manejándose con un criterio de urgencia y celeridad en el proceso de redacción y consulta luego de ser aprobada en primera discusión para que pudiera ser traída esa ley muy importante en la lucha contra la corrupción en Venezuela”... “Anunciar la creación de una Comisión Especial (…) para que sean revisadas con celeridad todas las leyes relacionadas a la lucha contra la corrupción para hacerlas más enérgicas y eficientes en su labor, para que la impunidad no sea la moneda de uso por partes de corruptos o personas pertenecientes al sector privado que son corruptas también, no sólo los funcionarios públicos”.



Dicha Comisión Especial estará conformada por las comisiones de Política Interior, Contraloria y Economía, presidida por el diputado Diosdado Cabello, para revisar y adecuar las leyes referentes a la lucha contra la corrupción.



La normativa in comento que consta de 48 artículos y cuatro capítulos.



Fuente: Agencia Venezolana de Noticias (AVN)





Esta nota ha sido leída aproximadamente 247 veces.