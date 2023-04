(VIDEO) Exigen al Fiscal General de la República abrir investigación por posible corrupción en Chacao

23-04-23.-El dirigente político opositor, Luis Palocz, denunció construcciones ilegales en el municipio Chacao del estado Miranda, con permisos concedidos por la alcaldía de manera irregular, lo que a su juicio evidencia un acto de corrupción de la actual administración.Durante una entrevista en el programa Francas Noches que transmite Canal I, Palocz aseguró que hay zonas residenciales que son invadidas por comercios ilegales y «permisadas por las direcciones de Administración Tributaria, Ingeniería Municipal y Planeamiento Urbano de Chacao. Estos son hechos públicos, notorios y comunicacionales, por lo tanto la Fiscalía General, la Contraloría Nacional y Municipal tienen la responsabilidad de actuar de oficio».«Así como yo, cualquier otro chacaoense es un contralor municipal y tiene el derecho, y el deber de exigir a las autoridades justicia», puntualizó.Palocz se dirigió al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que también abra una investigación en el municipio Chacao, ya en el último mes han sido detenidos funcionarios públicos del gobierno de Nicolás Maduro y algunos representantes de otras alcaldías por presuntos hechos de corrupción.«Queremos saber por qué el fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab no se aboca al tema de las construcciones indebidas y comercios ilegales en Chacao. Los vecinos exigimos saber dónde está la contraloría de las gestiones municipales», dijo.Además detalló que es falso que las viviendas en el municipio estén adquiriendo valor por la presencia de comercios en las zonas residenciales.«Hay un trasfondo en todo esto que no todos están viendo y es el descontento de los vecinos que realmente se ven afectados por estos comercios. ¿Por qué? Porque no hay estacionamientos y eso afecta a los vecinos, los ruidos de los locales nocturnos, la basura de estos recintos, los olores desagradables, el humo de los restaurantes fuera de zonificación, son varias cosas que realmente afectan y que restan valor a la zona», aseguró.El dirigente cuestionó el manejo de la administración municipal en materia de seguridad y, a través de varias imágenes, denunció la situación en la que se encuentran las instalaciones de la academia de policía de Chacao.“Es evidente, como están las instituciones están los funcionarios. Y a pesar que tenemos una de las alcaldías más ricas de Venezuela, ni siquiera en donde formamos a nuestros funcionarios policiales hay buenas condiciones», cuestionó.Finalizó demandando que «ningún vecino tiene conocimiento de la contratación de aseo urbano de la empresa privada que presta el servicio, por lo menos en el caso de Chacao, eso también puede ser corrupción».