(AUDIO) Corrupción en Pdvsa/Cripto: Policía Anticorrupción se llevó al director de Ingeniería de la alcaldía de Baruta

13-04-23.-Este miércoles en horas del mediodía la Policía Anticorrupción se llevó a Harold Sosa, director de Ingeniería de la alcaldía del municipal de Baruta.

Se presume que Sosa esté declarando sobre supuesta trama de corrupción.

El funcionario municipal estaría siendo investigado por una vinculación supuesta a los negocios de los hermanos Perdomo, dueños de la Constructora HP, que ya están bajo arresto por su participación en la trama Pdvsa/Cripto.

Por otra parte, Darwin González, alcalde de Baruta aseguró que no se trató de una detención sino de una "invitación a declarar" hecha por los funcionarios policiales que acudieron al edificio administrativo. "Se presentaron en la Alcaldía pero no llegaron a entrar. Él no fue esposado, sino que atendió la invitación", añadió el alcalde.

Harold Sosa es, además, hermano de Alejandro Sosa el actual secretario de gobierno de la Alcaldía de Baruta, también responsable municipal del partido Fuerza Vecinal.

La Constructora HP se encuentra situada en Las Mercedes, Caracas, y ha estado a cargo de la realización de edificios lujosos en la zona rosa de la capital venezolana durante los últimos años, reseñó Bloomberg.

