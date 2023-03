(Ley en PDF) Diosdado Cabello: vamos por todo aquel que esté vinculado con la corrupción

31 de marzo de 2023.- Durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional este día, se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio.



Este instrumento legal fue presentado por el diputado Diosdado Cabello, quien dijo: “A nosotros no nos interesa el color político, todo aquel que esté vinculado en temas de corrupción, que se prepare. No nos vamos a detener, caiga quien caiga”.



También señaló: ante las «fiestas de sectores opositores, esa fiesta se va acabar cuando aparezcan sus corruptos, por lo que advirtió que los bienes de la Nación están destinados al bienestar del pueblo.



"Yo les pido encarecidamente a los señores Diputados del Bloque Parlamentario, no se metan en vainas, no va a haber perdón para eso porque nuestro pueblo confía en nosotros y no va a ver segunda oportunidad", enfatizó Cabello.



El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, contiene 46 artículos distribuidos en 4 capítulos.