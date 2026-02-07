Sábao, 07 e febrero e 2026.- Europa muestra señales de apertura dIplomática hacia Rusia para restablecer un dialogo directo con Moscú.En diciembre de 2026, Enmanuel Macron, presidente de Francia declaró que sería útil volver a hablar con Vladimir Putin, líder ruso tras su regreso al poder.Este martes febrero del 2026, Macrón confirmó que se prepara la reanudación del diálogo y hay conversaciones técnicas en curso, para que Europa y Ucrania encuentren un marco formal y no queden excluidos de negociaciones unilaterales.La primera ministra italiana Giorgia Meloni, afirmó a inicios de enero que ha llegado el momento de que Europa también hable con Rusia.