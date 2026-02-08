Gaceta Oficial 43.301 jueves 22 de enero 2026

Gaceta Oficial 43301, jueves 22 enero 2026.

Official Gazette 43301, Thursday, January 22, 2026.

SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5225, que nombra a Carlos Humberto Alvarado González, como Rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud (UCS).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Resolución que designa al Gustavo Enrique González López, Comandante de la Guardia de Honor Presidencial, como Cuentadante Responsable de la Unidad Administradora Desconcentrada Guardia de Honor Presidencial, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital; y se delega las atribuciones y firma de los actos y documentos que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Resolución que designa al General de Brigada Luis Gerónimo Moya Marcano, como Comandante de la Unidad Especial de Seguridad y Protección a Personalidades de Estado (U.E.S.P.P.E), del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial.

Resolución que designa al Coronel Juan Manuel Lugo Rivera, como Comandante de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial (B.G.H.P), del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial.

Resolución que designa al General de Brigada José Gregorio Aray Quereigua, como Comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial (B.E.P.A.P), del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial.

Resolución que designa al Coronel Camilo Vetencourt Párraga, como Comandante de la Brigada de Fuerzas Especiales "Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre", del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial.

Resolución que designa al General de Brigada Aníbal Rafael Bellorín Pereira, como Comandante del Grupo Aéreo Presidencial Nº 4, del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial.

Resolución que designa al General de Brigada Rubén Darío Coronel Mora, como Comandante de la Unidad Especial de Milicia VENCEDORES EN AYACUCHO, del Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor del Comando General de la Milicia Bolivariana.

Resolución que delega al Mayor General Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil, en su carácter de Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, la facultad de firmar el ADDENDUM N° 1 AL CONTRATO DE COMODATO celebrado en fecha 07 de enero de 2021 entre el Ministerio del Poder Popular para la Defensa a través de la Aviación Militar Bolivariana y la EMPRESA AERONÁUTICA NACIONAL (EANSA).

Resolución que delega al General en Jefe Gustavo Enrique González López, en su carácter de Comandante de la Guardia de Honor Presidencial, la aprobación y ordenación de los pagos que afecten los créditos desconcentrados acordados en la Ley de Presupuesto y sus modificaciones, a favor de la unidad administradora desconcentrada con firma, GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL.

Resolución que designa al General en Jefe Gustavo Enrique González López, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.06), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada con firma, GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL.

Resolución que designa al General en Jefe Gustavo Enrique González López, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.06), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada con firma, DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR (DGCIM).

Resolución que designa al General de Brigada Luis Gerónimo Moya Marcano, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.06), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada sin firma, UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A PERSONALIDADES DE ESTADO.

Resolución que designa al Coronel Juan Manuel Lugo Rivera, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.06), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada sin firma, CUSTODIA.

Resolución que designa al General de Brigada José Gregorio Aray Quereigua, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partida 4.06), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada sin firma, BRIGADA ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y ASEGURAMIENTO PRESIDENCIAL (B.E.P.A.P).

Resolución que designa al General de Brigada Aníbal Rafael Bellorín Pereira, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.06), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada sin firma, OPERACIONES AÉREAS.

Resolución que designa al General de Brigada Aníbal Rafael Bellorín Pereira, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03 y 4.04), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada sin firma, GRUPO AÉREO PRESIDENCIAL N° 4 DE LA GUARDIA DE HONOR PRESIDENCIAL.

Resolución que designa al Coronel Camilo Vetencourt Párraga, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03, 4.04 y 4.06), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada sin firma, BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE.

Resolución que designa al General de Brigada Rubén Darío Coronel Mora, como responsable del manejo de los Fondos de Funcionamiento (Partidas 4.02, 4.03, 4.04 y 4.06), que se giren a la Unidad Administradora desconcentrada sin firma, UNIDAD ESPECIAL DE MILICIA VENCEDORES EN AYACUCHO.