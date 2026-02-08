(VIDEO) Tiroteado en Moscú el subjefe del espionaje militar ruso quien supervisaba "voluntarios" para la guerra en Ucrania

08-02-26.-El subdirector de la agencia de inteligencia militar de Rusia, el GRU, ha sido tiroteado en Moscú. Según testigos, un hombre disparó varias veces al teniente general Vladimir Alekseyev en un edificio residencial de la autopista Volokolamskoe en la capital rusa. El mando militar seguía este viernes por la tarde en estado crítico. Ha sido uno de los principales supervisores de todas las formaciones de "voluntarios" rusos que participan en la guerra en Ucrania.El general recibió un disparo por la espalda y perdió mucha sangre antes de que llegaran los paramédicos. "La víctima ha sido ingresada en uno de los hospitales de la ciudad", dijo Svetlana Petrenko del Comité de Investigaciones de Rusia. Una fuente del diario Kommersant afirmó que "la resistencia activa del militar impidió que el atacante lo rematara".Alekseyev ocupa el cargo de primer subjefe del GRU desde 2011. Su papel fue clave en junio de 2023 cuando, junto con el viceministro de Defensa, participó en negociaciones con Evgeny Prigozhin, fundador de la Compañía Militar de Defensa Wagner, durante el motín del famoso mercenario. Ahí su imagen quedó tocada: mientras los hombres de Prigozhin campaban por Rostov, él aparece sentado con él y bromeando. Esta imagen, según distintos analistas le habría costado perder parte de la confianza que despertaba en el Kremlin y disparó rumores de purga contra él y su entorno. En esa grabación, Prigozhin exige que el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, y el entonces ministro de Defensa, Serguei Shoigu, sean entregados a los wagnerianos, a lo que Alekseyev responde entre risas: "Llévenselos".El intento de asesinato ocurrió alrededor de las siete de la mañana. El general salió de su apartamento y un coche con conductor lo esperaba afuera. En la entrada, se encontró con una persona que, según informes preliminares, entró al edificio haciéndose pasar por repartidor de comida. Se está investigando si, como apuntan testigos, se trataba de una mujer.Clave en Ucrania y SiriaAlekeyev ha desempeñado un papel importante durante la guerra en Ucrania, y participó en las conversaciones con Kiev durante el asedio ruso de Mariupol en 2022. También participó en la operación rusa en Siria. Desde 2019 el subdirector del GRU estaba sancionado por la Unión Europea por su implicación en el envenenamiento de los Skripal en Salisbury.El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, comentó que "este ataque terrorista confirma una vez más la constante provocación del régimen de Zelenski para interrumpir el proceso de negociación y su disposición a hacer todo lo posible para convencer a sus patrocinadores occidentales de que sigan el ejemplo de Estados Unidos en su afán por impedirles alcanzar un acuerdo justo".Aún no se sabe quién está detrás del tiroteo. Ucrania ha reivindicado en el pasado algunos ataques contra militares rusos.Rusia afirmó haber frustrado un intento de atentado contra un militar ruso en San Petersburgo a finales del mes pasado. En diciembre de 2025, otro oficial de alto rango del GRU, el teniente general Fanil Sarvarov, murió al detonar un artefacto explosivo bajo un coche en Moscú. Sarvarov estaba a cargo del departamento de entrenamiento operativo de las fuerzas armadas. Otro asesinato se produjo en 2024: murió el general Igor Kirillov —a cargo de las tropas de protección nuclear, biológica y química de Rusia— en una explosión frente a un bloque de pisos en Moscú. El servicio de inteligencia ucraniano SBU se declaró responsable del ataque. Un hombre uzbeko fue detenido.Más tarde, Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron a dos sospechosos del intento de asesinato del número dos de la inteligencia militar rusa, Vladímir Alekséyev, tratándose de dos ciudadanos rusos, uno fue extraditado desde Dubái, un tercer sospechoso huyó a Ucrania, comunicó este domingo el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB)."Se ha identificado a los siguientes ciudadanos rusos: Víktor Vasin, nacido en 1959, detenido en Moscú, y Zinaida Serebrítskaya, nacida en 1971, quien huyó a Ucrania", señaló el FSB en un comunicado en su página web.Al mismo tiempo, los servicios secretos rusos explican que el autor del crimen huyó a Dubái justo tras cometer el atentado."Con la colaboración de los Emiratos Árabes Unidos, el ciudadano ruso Liubomir Korba, nacido en 1960, autor material del crimen, también fue detenido en Dubái y entregado a las autoridades rusas", añaden.Korba, de origen ucraniano, admitió su culpabilidad, según fuentes judiciales que cita la agencia TASS.Las autoridades rusas acusan a Ucrania de estar detrás del crimen."Se ha establecido que Korba llegó a Moscú a finales de diciembre del año pasado siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranianos para perpetrar el atentado terrorista", declaró la portavoz del Comité de Instrucción ruso, Svetlana Petrenko.También se identificó el arma del crimen, una pistola Makárov con silenciador, que se encontró enterrada en la nieve cerca de la residencia de Alekséyev.Las autoridades rusas difundieron esta mañana un vídeo del seguimiento del principal sospechoso, que incluye imágenes que muestran la huida del pistolero grabadas por cámaras de vigilancia de portales de edificios y autobuses.También publicaron un vídeo de la detención de Korba tras aterrizar en Moscú.Alekséyev fue tiroteado este viernes después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones ucranianas y estadounidenses para negociar una posible paz en Ucrania.Recibió varios disparos en abdomen, brazo y pierna en su domicilio en Moscú, según la prensa rusa.