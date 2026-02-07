Funcionarios del Servicio de Espacios Acuáticos del CPNB incautan 4,3 kg de marihuana en Amazonas

7 de febrero de 2026.-En un operativo de vigilancia fluvial, funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), adscritos al Servicio de Policía de Espacios Acuáticos del estado Amazonas, lograron la incautación de 4,3 kilogramos de presunta marihuana en las inmediaciones del puerto pesquero Bagre, informó Prensa CPNB.

En el procedimiento resultaron dos hombres de 39 y 43 años de edad, quienes se desplazaban a bordo de una embarcación tipo bongo sin matrícula, impulsada por un motor fuera de borda Yamaha de 15 HP. Durante la inspección, los oficiales detectaron irregularidades en una mesa de madera que formaba parte del cargamento; tras una revisión exhaustiva del mueble, se descubrieron cuatro envoltorios (de aproximadamente 1 kg cada uno) que contenían la sustancia ilícita.

Los tripulantes, quienes alegaron desconocer el contenido y afirmaron que transportaban el objeto como un "favor", fueron puestos bajo custodia para las investigaciones de rigor.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.