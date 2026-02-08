Mamá de preso político militante del PSUV pide libertad plena para su hijo: fue detenido hace 10 meses en actividad presidencial

Antony Lamuño García Credito: @Ronaldo_Diiaz

08-02-26.-Entre lágrimas y en las afueras del Palacio de Justicia, ubicado en Caracas, la señora Vilma García, mamá de Antony Lamuño García, pide al Gobierno venezolano que otorgue libertad plena a su hijo de 30 años quien se encuentra detenido desde el pasado 14 de abril del 2025 cuando asistió a una actividad presidencial en El Silencio, Caracas,



En declaraciones ofrecidas por Vilma García al equipo reporteril de Contrapunto.com, su hijo asistió a una movilización de «milicia campesina» en donde estuvo presente Nicolás Maduro, y fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por grabar muy de cerca con su celular al mandatario.



«Él vino desde Apure a una actividad de la milicia campesina y no sabía que en una actividad donde estaba el presidente no se podía grabar con el teléfono», dijo al tiempo que detalló que Lamuño García actualmente se encuentra recluido en el centro de detención de Yare, ubicado en Miranda.



«A mí me dijo el abogado que le llegó muy cerca al presidente para grabarlo», agregó la señora al desmentir una supuesta violación del anillo de seguridad del mandatario.



Vilma García añadió que solo ha logrado ver a su hijo dos veces en los casi 10 meses de detención. La última vez que pudo visitarlo, el pasado 28 de enero, lo vio «muy descompensado». Indicó que esa fecha, Anthony Lamuño García se encontraba con vómito, diarrea y dolor de estómago.



«Están tomando agua de chorro, ellos dicen que lavan las toallitas húmedas bien lavadas hasta que le quita el olor y sabor y con eso es que filtran el agua. La toman cuando ya no aguantan la sed», dijo.



«(Estoy) muy esperanzada y mi petición, mi exigencia es que mi hijo salga en libertad plena, sin ninguna presentación porque no tengo los recursos para yo mensualmente viajar con mi hijo porque no le voy a permitir viajar solo, no voy a dejar a mi hijo solo otra vez», sentenció.





