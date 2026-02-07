Exportaciones no petroleras de Venezuela llegan a 8 de los 10 países con mayor PIB del mundo

Venezuela logra exporta productos no petroleros a países con grandes PIB del mundo Credito: Agencias

Autoridades de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex) acotaron que las exportaciones no petroleras de Venezuela van a países como EEUU, China, Alemania, Italia, así como también a Ecuador y Colombia.

La directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), Jesly Lusinchi, comentó que las exportaciones no petroleras de Venezuela registraron un crecimiento del 6% desde enero a septiembre de 2025, en comparación al mismo período de 2024.

Asimismo, precisó que las exportaciones no petroleras venezolana están llegando a 8 de los 10 países con mayor Producto Interno Bruto (PIB) del mundo, es decir, «nuestras exportaciones llegan a mercados altamente exigentes. Estamos hablando de EEUU, China, Alemania, Canadá, Italia».

Expresó que las exportaciones no petroleras de Venezuela también van a naciones latinoamericanas como son Colombia y Ecuador, que son países de destino importantes.

Por su parte, el presidente de Avex, Gustavo González Velutini, detalló los productos que han tenido un mejor desempeño hasta el tercer trimestre de 2025:

– Productos del reino vegetal: Experimentó un crecimiento cercano al 100%, liderado por rubros como café sin tostar, frijol chino, ajonjolí y vegetales para perfumería.

– Productos de la industria alimentaria: Registró un incremento del 33% en volumen, con el cacao en grano, el ron y los cangrejos conservados a la vanguardia.

– Productos minerales: Este sector creció un 73%, impulsado por el mineral de hierro, cemento sin pulverizar (clinker) y minerales de cobre procesados.

Sostuvo que los productos del reino animal tuvieron una caída de casi un 20%, porque «básicamente cayó la producción de camarones, todo el tema de los pescados frescos y congelados».

Igualmente, resaltó en Fedecámaras Radio que se están exportando máquinas «para hacer pollo en brasa, porque nuestra fórmula es distinta a la de otros países».