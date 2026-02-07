El Correo de Washington(Post) despide a más de 300 periodistas

Los despidos redujeron la cobertura local, internacional y deportiva del Post y su plantilla en un 30 %.

7 de febrero de 2026.El Washington Post llevó a cabo una ronda generalizada de despidos el miércoles que diezmó la cobertura deportiva, de noticias locales e internacional de la organización. 7 de febrero de 2026.-La compañía despidió a aproximadamente el 30% de sus empleados, según dos personas con conocimiento de la decisión. Esto incluye a personal del área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción, según las fuentes, informó El Correo de Nueva York.

Los recortes son una señal de que Jeff Bezos, quien se convirtió en una de las personas más ricas del mundo vendiendo productos en internet, aún no ha descubierto cómo construir y mantener una publicación rentable en internet.

El periódico creció durante los primeros ocho años bajo su control, pero la compañía ha experimentado un estancamiento más reciente. Matt Murray, editor ejecutivo del Post, declaró en una llamada el miércoles por la mañana con empleados de la redacción que la compañía había perdido demasiado dinero durante demasiado tiempo y no había satisfecho las necesidades de los lectores.

Dijo que todas las secciones se verían afectadas de alguna manera y que el resultado sería una publicación centrada aún más en noticias y política nacional, así como en negocios y salud, y mucho menos en otras áreas.

"En todo caso, hoy se trata de posicionarnos para ser más esenciales en la vida de las personas en un panorama mediático cada vez más saturado, competitivo y complejo", declaró el Sr. Murray. "Y después de algunos años en los que, francamente, The Post ha tenido dificultades".

El Sr. Murray explicó con más detalle la razón en un correo electrónico, afirmando que The Post estaba "demasiado anclado en una época diferente, cuando éramos un producto impreso local dominante" y que el tráfico de búsquedas en línea, en parte debido al auge de la IA generativa, se había reducido casi a la mitad en los últimos tres años. Añadió que la "producción diaria de artículos de The Post ha disminuido sustancialmente en los últimos cinco años".

En una entrevista el miércoles por la tarde, el Sr. Murray admitió la posibilidad de que The Post pudiera volver a expandir su sala de redacción, afirmando que no esperaba que esta fuera "la huella definitiva de nuestra sala de redacción para siempre".

Añadió que los periodistas de las distintas secciones seguirían colaborando para la elaboración de artículos, a pesar de las advertencias de los empleados salientes de que los recortes podrían afectar la capacidad de los miembros del personal para trabajar juntos.