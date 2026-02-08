Reactivan antigua planta de Goodyear en Carabobo tras siete años de paralización

Credito: Web

08-02-26.-La antigua planta de neumáticos Goodyear en Venezuela reanudó sus operaciones tras permanecer paralizada por más de siete años. El reinicio de la producción ocurre mientras las autoridades locales impulsan la inversión privada para intentar recuperar la golpeada industria manufacturera del país.



El gobierno tomó el control de las instalaciones ubicadas en Los Guayos, estado Carabobo, luego de que la multinacional con sede en Ohio cerrara el 10 de diciembre de 2018. En aquel momento, la administración calificó la medida como ilegal e inició un proceso para reactivar la fábrica abandonada.



Tras varios intentos fallidos que mantuvieron las puertas cerradas durante años, la empresa ahora opera bajo el nombre de Parque Industrial Caucho. La filial original operaba desde 1955 en la zona industrial que también albergó a gigantes como Ford y General Motors.



“Nuestro objetivo era mantener las operaciones, pero las condiciones económicas… lo han hecho imposible”, explicó Goodyear en un comunicado cuando abandonó el país. La crisis económica y la hiperinflación forzaron entonces la salida de múltiples corporaciones extranjeras de la nación.



Antes del cierre definitivo en 2018, la planta apenas fabricaba entre 1.000 y 2.000 neumáticos al día, una caída drástica frente a su promedio histórico de 10.000 unidades. Esta reducción crítica de la productividad afectó severamente la liquidez necesaria para mantener la operatividad.



Christian Cuartas, director ejecutivo de la nueva administración, informó que la planta producirá un promedio mensual de 25.000 neumáticos durante este primer trimestre. Los nuevos encargados proyectan superar las 75.000 unidades mensuales en el último semestre del presente año.



El Fondo de Inversiones Productivas, adscrito a la presidencia, suscribió un contrato con el “Fondo de Inversiones Extranjero” para concretar el regreso a la actividad. Este grupo de financiamiento incluye capitales provenientes de inversores brasileños, chinos y también de Bolivia.



La adecuación técnica y física de las instalaciones en el estado Carabobo tomó los últimos cuatro meses para garantizar el arranque de las máquinas. Los responsables estiman que la inversión total para este proyecto supera los 24 millones de euros, equivalentes a unos 28,3 millones de dólares.

