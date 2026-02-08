Clippve condena uso propagandístico de presos políticos, tras presencia de Rodríguez en Zona 7

08-02-26.-El Comité de familiares por la libertad de los presos políticos (Clippve) rechazó la instrumentalización del dolor de las víctimas y «las estrategias propagandísticas para proyectar una falsa imagen de humanidad».A través de un comunicado, el Comité se pronunció sobre la presencia de una señora que usaba una camisa del Clippve y llegó este viernes 6 a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como Zona 7, en el momento que Jorge Rodríguez también hacía acto de presencia, junto a Jorge Arreaza y la diputada Grecia Colmenares, para prometer la excarcelación de los presos políticos a más tardar el próximo viernes.El momento en el que la señora abrazó efusivamente a Rodríguez llamó la atención de los familiares que tienen 29 días en vigilia y aseguraron que no la habían visto antes.El Comité aclaró que la señora no es familiar de ningún preso político ni forma parte de los familiares organizados en vigilia.«Esta persona se presentó previamente en el campamento apostado en El Rodeo I, desde hace 29 días, con el nombre de María Malavé (62), donde afirmó ser expresa política, sin aportar un relato verificable sobre una supuesta detención. En un primer momento, y desde la solidaridad, recibió apoyo humanitario. Posteriormente, indicó expresamente que no tenía ningún familiar detenido y, tras ser identificada como miembro de la comunidad y partidaria del oficialismo, se retiró sin regresar», explicó el Comité en un comunicado difundido en redes sociales.