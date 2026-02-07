PNB captura en Petare a falso policía con sustancias estupefacientes

7 de febrero de 2026.-Durante labores de patrullaje inteligente, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adscritos a la Estación Policial Municipal Sucre, aprehendieron en flagrancia a un ciudadano en el sector La Alcabala de la parroquia Petare, por los presuntos delitos de usurpación de funciones, posesión y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, informó Prensa CPNB.

Durante el procedimiento se le incautó un envoltorio de presunto "cripy" con un peso de 57,70 gramos, una balanza digital, un teléfono celular, una motocicleta color rojo, un bolso negro y un uniforme de la Policía Municipal de Caracas, que era utilizado por el sujeto para intentar burlar los distintos puntos de control desplegados en el Área Metropolitana de Caracas.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones de rigor.