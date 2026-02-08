(VIDEO) Familiares de presos políticos logran rebasar el cordón policial y llegan a las puertas de El Helicoide

08-02-26.-Un nutrido grupo de familiares de presos políticos venezolanos han marchado este sábado, 7 de febrero, hacia las inmediaciones de El Helicoide, una de las sedes en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), un recinto considerado por ONGs y organismos internacionales como el principal centro de torturas en todo el continente americano.Los manifestantes iniciaron una caminata, portando pancartas exigiendo la liberación de los presos políticos y gritando consignas pidiendo el cierre de El Helicoide.En videos difundidos por numerosas ONG este sábado se puede ver que funcionarios intentaron impedir la caminata, lo que no disuadió a los manifestantes de llegar hasta las inmediaciones de la cárcel, donde además del Sebin, también opera una unidad del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana.Mientras en la capital se lograba el acceso simbólico a las puertas del recinto, la protesta se replicó en otros 10 estados del país, incluyendo Carabobo, Zulia, Táchira, Anzoátegui y Bolívar. En todos los puntos, el mensaje fue unísono: la exigencia de libertad plena para todos los detenidos y el cese definitivo de las operaciones en El Helicoide.