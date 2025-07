Fiscal Saab: Bukele fue el autor intelectual de las torturas a los venezolanos

Fiscal General de la República, Tarek William Saab

21 de julio de 2025.- No hubo un solo día en que los 252 venezolanos que permanecieron detenidos en el Cecot de El Salvador no fueran torturados y el autor intelectual de las mismas fue Nayib Bukele. Así lo informó durante la rueda de prensa otorgada en horas del medio día de este lunes el fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab.



Refirió que durante 2 días y con la participación de 81 funcionarios, se pudo obtener testimonios de los venezolanos que fueron rescatados, en donde se plasman las terribles e insólitas situaciones que sufrieron los 252 venezolanos secuestrados en el Cecot en El Salvador.



Responsabilizó a Bukele de ordenar y de ser el autor intelectual de las torturas y de estar incurso en delitos como privación ilegítima de libertad, trato inhumano y degradante, negación al debido proceso , entre otros.



Afirmó que todos los connacionales fueron agredidos sexualmente por los custodios y (presentó un testimonio en un vídeo) , quien sufrió agresiones permanentes.



Aseguró que todas las acciones están contempladas en crímenes de Lesa Humanidad y han sido designados 3 fiscales con competencia nacional, aparte del abordaje que se continuará haciendo.



Son 25 los reconocimientos que se realizaron y los testimonios, dijo Saab, están debidamente documentados en el expediente.



Son 123 las denuncias documentadas de los repatriados, afirmó Saab.



El fiscal mostró un video de «un testimonio grupal», en el cual los jóvenes que muestran hematomas en las espaldas producto de impactos de perdigones.



Igualmente heridas en la cabeza, fueron señaladas por los jóvenes en el video.



Afirmaron, que además tan solo por pedir permiso para ir al baño eran merecedores de palizas y que incluso todos empezaron a sufrir de presión arterial, cuando nunca tuvieron antecedentes.



Saab, anunció que coordinará futuras acciones legales con el comité de familiares y víctimas.



También mostró un testimonio de Maiker Espiñoza (padre de la niña Maykelis Espinoza).



En el video el mismo señala que fue objeto de torturas físicas y psicológicas y que el Cecot no es un centro para tener seres humanos. Dijo que la razón fue que tenían tatuajes.