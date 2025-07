En España hallan a una náufraga tras cuatro días a la deriva

Recuerdo la primera vez que oí la palabra "médica", la palabra "concejala", la palabra "jueza", entre la extrañeza y un orgullo pequeño y esforzado como una hormiga. Desde entonces vivo pendiente de aquellos términos cuyo femenino no se usa. Nos enseñaron que no se decía "jueza" o "ministra" porque no había mujeres desempeñado dichas profesiones. Puede ser. Que a medida que las mujeres fuéramos ocupando espacios tradicionalmente masculinos, la lengua se nos iría acercando como un animal con recelos. Sigue, sin embargo, resultándonos lejana la palabra "miembra", que el corrector de texto me señala como errónea, que se quedó en la boca de la ministra Bibiana Aído allá por 2008 en un barullo de análisis macho y argumentaciones rancias.

Imagino a la mujer que este fin de semana del verano recién estrenado se hace a la mar en el bote que acaba de comprarse. La barca lleva el nombre escrito en el lomo: Sol. La mujer no sabe si hubo otra antes que ella, la que la bautizó con ese nombre, o si un pescador trazó con el pincel en la madera el nombre de su amada. Ha decido que se trata de un nombre propio, y no de astro que allá arriba pica a esas horas con empeño infantil. En eso piensa cuando arranca el pequeño motor de espaldas a la costa. Quiere sentir la enormidad del mar abierto y quiere hacerlo sola. Comprarse el viejo bote forma parte de una nueva mirada sobre sí misma. A sus cincuenta, ha decidido empezar a hacer todo lo que ha ido deseando a lo largo de su vida, lo que ha visto hacer a otros sin plantearse que ella también podía.