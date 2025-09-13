Lanzan campaña contra la violencia de género en Ocumare del Tuy

Credito: Agencias

La alcaldesa del municipio Tomás Lander, en el estado Miranda, Dayana Báez, junto al Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) «Rosa Romero», inició una campaña de sensibilización para prevenir y erradicar la violencia de género en Ocumare del Tuy. La jornada comenzó en la avenida Ribas, principal arteria vial del casco central de la ciudad.

Con pancartas llenas de mensajes como «Nos queremos vivas» y «Ni golpes que duelan ni palabras que hieran», el personal del Instituto Municipal de la Mujer (Inmujer) y voluntarios abordaron a conductores, motorizados, comerciantes, peatones y usuarios del transporte público sobre una vida libre de violencia y la importancia del amor y la familia.

La alcaldesa informó que el propósito de la campaña es educar a la población sobre el respeto y los derechos de la mujer, basándose en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Subrayó que esta acción forma parte de las políticas municipales para combatir el maltrato hacia la mujer y la familia. «Esta iniciativa también se alinea con las directrices del Gobierno Nacional y la autoridad única de mujeres de la Gobernación de Miranda, Eddith Pulido», citó.

Adelantó Báez que estas jornadas se realizarán mensualmente por el equipo de Immujer con la visión de llegar a más ciudadanos para concientizar sobre la necesidad de construir una sociedad más segura e igualitaria para todas las mujeres.

