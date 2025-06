(VIDEO) Irán no se va a quedar quieto con los ataques de Israel. No se puede hablar de tregua

"Irán no se va a quedar quieto con los ataques de Israel. No se puede hablar de tregua, José Miguel Villarroya, historiador, analiza la situación actual del conflicto entre Irán e Israel y la supuesta vigencia del alto el fuego Credito: Negocios TV

Martes, 24 de junio de 2025. José Miguel Villarroya, historiador, analiza la situación actual del conflicto entre Irán e Israel y la supuesta vigencia del alto el fuego. Villarroya destaca que, aunque se haya anunciado, no existe un verdadero alto el fuego mientras continúen los ataques por ambas partes, lo que muestra que la paz no se ha consolidado. Se percibe una dinámica en la que las acciones militares parecen tener también un carácter simbólico o teatral, más orientadas a presionar para negociar que a causar un daño real y definitivo.Un aspecto fundamental en el análisis es la falta de control que tiene Donald Trump sobre sus aliados, en particular Netanyahu, que sigue adelante con sus ataques a pesar de las indicaciones estadounidenses. Esta falta de alineación muestra un desgaste en la influencia estadounidense y complica la posibilidad de que el alto el fuego se mantenga. Villarroya apunta que Estados Unidos podría forzar un cese de hostilidades si retira su apoyo militar a Israel, pero eso aún no sucede, y mientras tanto la violencia sigue.