Para Netanyahu Israel no tuvo mas opción que atacar a Iran, EEUU conocía la operacion Credito: APT

Sábado, 21 de junio de 2025. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que Estados Unidos estaba al tanto del ataque israelí contra Irán, afirmando que el apoyo estadounidense es deseable, pero no un factor decisivo en las acciones de Israel.Netanyahu enfatizó el compromiso de Israel de defenderse de las amenazas, en particular de Irán, que ha mostrado hostilidad hacia Israel.En un discurso reciente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Netanyahu advirtió a Irán: «Si nos atacan, los atacaremos.No hay lugar en Irán al que el largo brazo de Israel no pueda llegar».Esta postura refleja la determinación de Israel de proteger sus intereses ante la escalada de tensiones con Irán.