Incautan otro arsenal de armas en el oriente del país proveniente de Trinidad y Tobago

Como parte de la investigación que adelanta el Gobierno nacional contra los planes de la ultraderecha para la desestabilización del país, se logró la incautación de otro lote de armas en el oriente del país, proveniente de Trinidad y Tobago, informó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, durante el programa Con El Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión.

«Nosotros anunciamos un operativo y ayer agarraron otro lote de armas en un sitio en el oriente de Venezuela, parte de estas armas las traen desde Trinidad, de ese país las están trayendo», manifestó.

De igual manera, refirió que, en medios digitales, como La Tabla, informaron sobre la pérdida de más de 100 mil cartuchos en ese país y nadie sabe dónde están; «fue una investigación que hizo dicho portal y cuando decimos que ocurre algo, ellos (Trinidad y Tobago) se ofenden».

En ese sentido, recalcó que uno de los detenidos es proveniente del país caribeño y confesó que las armas vienen de allá. «No decimos las intenciones de lo que iban a hacer con las armas para no caer en los detalles y detrás de eso, está el narcoparamilitarismo y la política opositora en Venezuela, que no tiene escrúpulos, que es capaz de aliarse con quien sea con tal de llegar al poder en el país, pero no han podido, ni podrán».

En otro contexto, el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), expresó su preocupación por la violación de los derechos humanos de los migrantes en Estados Unidos. «Desde Venezuela estamos muy preocupados por esa situación que viven allá», indicó, reiteró su llamado al Gobierno de los Estados Unidos para que devuelvan a los niños venezolanos que son separados de sus familias cuando los deportan del país norteamericano a Venezuela.