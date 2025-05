(VIDEO) Juan Antonio de Castro: "Putin y Xi Jinping se están planteando como los líderes del nuevo mundo global”

Jueves, 15 de mayo de 2025.- "Putin y Xi Jinping se están planteando como los líderes del nuevo mundo global”Llega el esperado 9 de mayo, el Día del Desfile de la Victoria de Rusia en su 80 aniversario en un caos máximo geopolítico. "Estaríamos bajo el fascismo alemán si millones de soldados soviéticos no hubieran dejado su vida", ha recordado Juan Antonio de Castro, doctor en economía y exfuncionario de Naciones Unidas."Europa es patética y triste", conmemorando con Rusia el sacrificio de la Segunda Guerra Mundial, un pueblo ruso que dejó su vida para que Europa viva en paz. Después de festejarlo durante años, ahora nos olvidamos, pero si el frente del este no lo hubiera frenado Rusia, "hoy seríamos la Europa de las provincias de Hitler", ha insistido De Castro.Los BRICS, Rusia y China, van a utilizar plenamente la fuerza de la legalidad, no solo como defensores de las reglas del juego del comercio internacional ante la agresividad arancelaria de Trump. Ya no existe el concepto de nación más favorecida, eliminado uno de los artículos más importantes de la OMC. Y ahora los BRICS están tomando el control.El problema de Trump con la guerra de Ucrania es que el globalismo europeo no perdona a Trump. "En el fondo vivimos el conflicto de una guerra interna en EEUU, en el fondo quieren hundir a Trump y la única manera de pararle es una profunda recesión". Y en Europa no hay una alianza con EEUU, sino un enfrentamiento para tumbar a Trump. "No habrá paz en Ucrania mientras Europa no pare el belicismo de la vieja escuela de Biden", ha insistido Juan Antonio de Castro.Hay una contradicción europea: no se puede no hacer nada y culpar a Putin de malo por invadirnos. "Europa sabe perfectamente que Rusia jamás va a atacarle", no es un problema de odio a Rusia, sino de salvar a Europa. "Europa está sumida en la sinrazón de no saber a donde ir y solo le queda la angustia", nunca ha estado Europa tan perdida, explica De Castro."BRICS y EEUU va a crecer y Europa va a la recesión", por lo que hace un pataleo para lograr una competitividad a fuerza militar.