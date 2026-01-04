Multitudes protestan en San Francisco California en rechazo a la guerra contra Venezuela

En una nueva contundente demostración de conciencia y solidaridad internacional, ciudadanos, movimientos sociales y organizaciones comunitarias de la ciudad de San Francisco se movilizaron para manifestar su firme rechazo a las políticas de agresión ejecutadas por la administración de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela.

Al respecto, el canciller venezolano, Yván Gil, manifestó a través de sus redes sociales, un profundo agradecimiento a estos grupos. «Se han movilizado en una marcha en rechazo a los crímenes de guerra perpetrados por la administración Trump y su deplorable agresión contra Venezuela», escribió.

La marcha, que recorrió puntos emblemáticos de la ciudad, tuvo como objetivo principal denunciar los crímenes de guerra y tácticas de asfixia económica que vulneran directamente los derechos humanos de la población venezolana.

Los manifestantes exigieron a Trump sus «Manos fuera sobre Venezuela», enfatizando que la hostilidad diplomática y económica constituye una forma de agresión que debe ser señalada por la comunidad internacional.

Esta jornada se suma a una serie de protestas globales que exigen el fin definitivo de las agresiones. Además, exigen la liberación del presidente Nicolás Maduro y el respeto al derecho de la nación venezolana a vivir en paz.