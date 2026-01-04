Venezuela rechaza declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron y advierte posibles acciones diplomáticas

Credito: Captura

El Gobierno de Venezuela expresó este sábado su rechazo enérgico a las recientes declaraciones emitidas por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, al considerarlas una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un Estado soberano.



A través de un pronunciamiento oficial, las autoridades venezolanas calificaron las palabras del mandatario francés como “insolentes” y señalaron que reflejan un profundo desconocimiento de la realidad política, institucional y social del país. El comunicado subraya que Venezuela ejerce plenamente su soberanía y cuenta con un orden constitucional vigente.



El Gobierno reafirmó que el pueblo venezolano dispone de un presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, así como de instituciones legítimas, control sobre sus recursos naturales y un gobierno que, según el texto, emana de la voluntad popular y del marco constitucional.



Ante lo que calificó como la gravedad de las declaraciones, Caracas informó que, en estricto apego al Derecho Internacional, evaluará la adopción de acciones diplomáticas pertinentes, en el contexto de la revisión de las relaciones bilaterales con la República Francesa.