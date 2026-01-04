Türkiye respalda a Venezuela tras ataque militar ejecutado por Estados Unidos

El Gobierno de Türkiye manifestó su firme apoyo a la República Bolivariana de Venezuela tras las agresiones militares ejecutadas por fuerzas de Estados Unidos contra el territorio nacional, y describió la ofensiva estadounidense como "banditismo» el cual no debe quedar impune.

A través de canales oficiales, el asesor jefe del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, Cemil Ertem, expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y el presidente Nicolás Maduro, «¡Estamos del lado del pueblo de Venezuela y del presidente Maduro!", al tiempo que calificó el asalto armado como una acción ilegal que requiere justicia internacional

Esta declaración cobra especial relevancia dado que Türkiye es un miembro activo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), bloque liderado precisamente por Washington.

Al fijar esta postura, Türkiye se suma a las voces que exigen el respeto a la soberanía venezolana y el cese de la violencia armada. El pronunciamiento destaca la fractura de criterios dentro de la misma alianza atlántica frente al uso de la fuerza contra una nación soberana de América Latina.