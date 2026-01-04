Aerolíneas reactivan vuelos nacionales

Laser aerolínea venezolana Credito: Archivo

4 de enero de 2026.- A través de redes sociales, diversas aerolíneas que operan en el país han informado a sus usuarios que a partir de este domingo 4 de enero se retoman las operaciones programadas para la jornada.



El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa) informó a que los vuelos pautados se cumplirán de acuerdo con el itinerario establecido.



Asimismo, Laser Airlines notificó a sus usuarios que «únicamente» se reactivan los vuelos nacionales y para ello se han realizado ajustes en los horarios, que dieron a conocer mediante un post en su cuenta en Instagram.



La aerolínea hizo un llamado a los pasajeros que tenían boletos para viajar el día 03 de enero a reprogramar su vuelo de acuerdo con la disponibilidad del itinerario. Aclara que no se les cobrará penalidad.



Por su parte, Aeropostal Alas de Venezuela informó que este domingo se cumplirá con el itinerario planteado para el fin de semana.



«Las operaciones aéreas pautadas para el día sábado 03, se efectuarán el día de mañana domingo 04 de enero junto a los vuelos programados según el itinerario», precisó.



Las aerolíneas recordaron a los usuarios presentarse en los aeropuertos con la antelación debida (2 horas) y mantener sus datos de contacto actualizados para recibir notificaciones en tiempo real.