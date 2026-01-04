Trump: María Corina Machado no podrá ser líder de Venezuela

La opositora María Corina Machado no podrá asumir el liderazgo de Venezuela tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro, afirmó este sábado el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa.

"Creo que sería muy difícil para ella ser la líder", admitió el presidente de EE.UU. en respuesta a la pregunta de un periodista.

"No tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable. Pero no tiene el respeto", añadió.

Por su parte, Caracas advirtió que el objetivo de los ataques al país "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".

Del mismo modo, Caracas adelantó que acudirá ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), el secretario general de dicha organización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de países No Alineados (MNOAL) para exigir "la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense".