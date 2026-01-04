(VIDEO) Trump no descarta segunda oleada de ataques más fuerte, "si es necesario"

04-01-26.-«Estamos a preparados a organizar un ataque nuevo. Estamos preparados para una nueva oleada de ataques si eso es necesario».La afirmación pertenece al presidente estadounidense Donald , en medio del encuentro con la prensa para conversar sobre la intervención militar de los EEUU en Venezuela este 03/01/2026.«Pensamos que podría ser necesaria la segunda oleada. La primera fue todo un éxito y estamos preparados para la segunda mucho más grande. Eso es lo más importante y quizás no tengamos que hacerlo», señaló en medio de un ir y venir de afirmaciones que generaban confusión y no permiten señalar con certidumbre cuáles podrían ser las próximas acciones de lo flota militar apostada en el Caribe.Aseguró que «todos quieren cooperar con Estados Unidos porque lo que podemos alcanzar puede encausar al pueblo de Venezuela. Vamos a hacer muy alegres a las personas, a los venezolanos que viven en Estados Unidos porque no van a sufrir más el dictador ilegal Maduro, que es responsable de narcotráfico y de la llegada de esas drogas a Estados Unidos».«El personalmente controla el cartel de los soles que inundó nuestra nación con veneno y generó la muerte de cientos de estadounidenses durante muchos años. Ellos van a enfrentar la justicia en el territorio estadounidense y ahora están en un barco y se dirigen a Nueva York».