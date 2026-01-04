Marco Rubio sobre Delcy Rodríguez: "Tomaremos decisiones con base en sus acciones"

Credito: Web

04-01-26.-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se reservó su opinión sobre los comentarios de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien negó que tuviera planes de colaborar con Estados Unidos, en su más reciente declaración pública.



Tomaremos decisiones con base en sus acciones y hechos en los próximos días y semanas”, declaró Rubio en declaraciones dadas a The New York Times este sábado, haciendo referencia a los funcionarios de alto rango del Gobierno venezolano.



“Creemos que tendrán oportunidades únicas e históricas de brindar un gran servicio al país, y esperamos que la aprovechen”, añadió, según difundió Noticiero Digital.



Delcy Rodríguez no solo lo ha negado, sino que encabezó en televisión el Consejo de Defensa Nacional, en el que le ha exigido al Gobierno de Trump “la inmediata liberación” del líder del chavismo y ha denunciado el desarrollo de un complot de Estados Unidos para apropiarse de las riquezas naturales del país.



“Estamos listos para defender a Venezuela, para defender nuestros recursos naturales”, declaró en cadena nacional de radio y televisión

