Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
CARICATURA: Yes peace No war
Por:
La Iguana TV
|
Lunes, 05/01/2026 02:10 AM
|
Versión para imprimir
Nicolás Maduro: Yes Peace No war
Credito: La Iguana TV
CARACAS / 5 DE ENERO 2026 –
Esta nota ha sido leída aproximadamente
346
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
"Ya sé lo que siente la gente de Gaza", los testimonios tras bombardeos de EEUU en Catia la Mar, La Guaira
“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo” Cristina kirchner
¡Por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores! Crean comisión de alto nivel
IVSS - La Guaira
Estados Unidos bombardeó instalaciones hospitalarias de crítica importancia en su ataque a Venezuela
DESMENTIDO: Reaparece el Capitán Juan Escalona en Miraflores y derrota campaña de "Fake News" sobre su fallecimiento
37 cubanos caídos en defensa de la soberanía tras ataques en Caracas de tropas estadounidenses durante secuestro del presidente Nicolás Maduro
"Lo que ocurrió en la madrugada del sábado no fue una operación policial, fue una masacre"
Padrino López: ¡Gringos asesinos! A sangre fría ultimaron al equipo de Seguridad de presidente Maduro
(AUDIO) "Nicolás va a volver": Nicolás Maduro Guerra rompe el silencio tras el secuestro de su padre y convoca a movilización nacional el 5 de enero
Acusando de "ilegales" los ataques a Venezuela
Estados Unidos: Demócratas han comenzado a pedir al Congreso que someta a juicio político a Donald Trump
Un grupo de unos 20 inversionistas de Estados Unidos ya planea un viaje a Venezuela en marzo
Estados Unidos
Donald Trump amenaza a Delcy Rodriguez: "si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro"
EEUU contrata a mercenarios para "cazar" 1.5 millones de migrantes
Conatel desmiente rumores sobre la suspensión de la señal abierta a canales nacionales
Crimen de lesa humanidad ataque de EEUU a Venezuela, opina Frei Betto
Good nigth and happy New Year, expresó Maduro al llegar a la DEA de Nueva York
(VIDEO) Hoy comienza a campaña para liberar al presidente Maduro, señaló Miguel Ruiz Calvo
Delcy Rodríguez será juramentada como presidenta interina este 5 de enero
Aerolíneas reactivan vuelos nacionales
Fuerzas Armadas de Venezuela llaman a la sociedad civil a retomar la normalidad
Españoles protestan ante Embajada de EEUU en Madrid y exigen liberación de Maduro
Donald Trump: María Corina Machado no podrá ser líder de Venezuela
Atilio Borón advierte implicaciones del ataque a Venezuela por EEUU
Fuera Trump de Venezuela y América Latina
PSL: Rechazamos categóricamente la agresión de Estados Unidos contra Venezuela
(VIDEO) "Te van a acusar a ti de narcotraficante": Chávez predijo años antes la "fórmula Noriega" del Pentágono contra los líderes incómodos
Revelan quién lideraría el control de EE.UU. sobre Venezuela
El petróleo venezolano, entre la violencia y la resistencia
Multitudes protestan en San Francisco California en rechazo a la guerra contra Venezuela
Türkiye respalda a Venezuela tras ataque militar ejecutado por Estados Unidos
Consejo de Seguridad de ONU convoca a reunión de emergencia el lunes sobre Venezuela
«No subordinación», presidenta de México responde a amenaza de Trump
Trump afirma que EE.UU. dirigirá Venezuela; Maduro llega a Nueva York tras su secuestro (MINUTO A MINUTO)
China exige la liberación inmediata del presidente Maduro y su esposa Cilia Flores
Desde Mar e Lago, en La Florida-USA
Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos tomaría el control de las enormes reservas de petróleo de Venezuela
(VIDEO) Trump no descarta segunda oleada de ataques más fuerte, "si es necesario"
Amnistía Internacional denuncia la operación militar de EEUU y avisa sobre los derechos humanos en Venezuela
Venezuela rechaza declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron y advierte posibles acciones diplomáticas
Marco Rubio sobre Delcy Rodríguez: "Tomaremos decisiones con base en sus acciones"
"Apagamos las luces y nos escondimos": Venezolanos reaccionan a ataque de EEUU
Caracas se mantiene en calma, pero con colas
La CIA recibió ayuda de miembros del gobierno venezolano en la vigilancia de Maduro, según NYT
Reportan que el Metro de Caracas, el IFE y el Metro Los Teques no prestaron servicio comercial este #3Ene
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
Otras noticias sobre el tema
Caricaturas y Humor en Aporrea.org
CARICATURA: Trump-Mitómano
CARICATURA: Mentiroso, mentiroso
CARICATURA: Colonia virus
CARICATURA: Trump-Calígula
(VIDEO) "No war, yes peace" Joven dominicano se hace viral con un video remix de Maduro llamando a la paz
Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Caricaturas y Humor en Aporrea.org
"Ya sé lo que siente la gente de Gaza", los testimonios tras bombardeos de EEUU en Catia la Mar, La Guaira
“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo” Cristina kirchner
¡Por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores! Crean comisión de alto nivel
37 cubanos caídos en defensa de la soberanía tras ataques en Caracas de tropas estadounidenses durante secuestro del presidente Nicolás Maduro
"Lo que ocurrió en la madrugada del sábado no fue una operación policial, fue una masacre"
Padrino López: ¡Gringos asesinos! A sangre fría ultimaron al equipo de Seguridad de presidente Maduro
Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad
"Ya sé lo que siente la gente de Gaza", los testimonios tras bombardeos de EEUU en Catia la Mar, La Guaira
“El objetivo de Trump fue apoderarse de la mayor reserva global de petróleo” Cristina kirchner
¡Por la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores! Crean comisión de alto nivel
37 cubanos caídos en defensa de la soberanía tras ataques en Caracas de tropas estadounidenses durante secuestro del presidente Nicolás Maduro
IVSS - La Guaira
Estados Unidos bombardeó instalaciones hospitalarias de crítica importancia en su ataque a Venezuela
Revise noticias similares en la sección:
¡Palo al Tiburón! Contra el Imperialismo en Defensa de la Soberanía
IVSS - La Guaira
Estados Unidos bombardeó instalaciones hospitalarias de crítica importancia en su ataque a Venezuela
Un grupo de unos 20 inversionistas de Estados Unidos ya planea un viaje a Venezuela en marzo
Acusando de "ilegales" los ataques a Venezuela
Estados Unidos: Demócratas han comenzado a pedir al Congreso que someta a juicio político a Donald Trump
Estados Unidos
Donald Trump amenaza a Delcy Rodriguez: "si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro"
Good nigth and happy New Year, expresó Maduro al llegar a la DEA de Nueva York
(VIDEO) Hoy comienza a campaña para liberar al presidente Maduro, señaló Miguel Ruiz Calvo
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad