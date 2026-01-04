Delcy Rodríguez será juramentada como presidenta interina este 5 de enero

4 de enero de 2026.- La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumirá este 5 de enero, la presidencia interina de Venezuela, tras una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que publicó la noche de este sábado una ponencia conjunta ordenando su juramentación ante la Asamblea Nacional (AN).



De acuerdo con el fallo, Rodríguez ejercerá el cargo con “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes” a la Presidencia de la República.



El acto de juramentación se realizará en la sede del Parlamento, que tenía previsto iniciar ese mismo día un nuevo período legislativo, con los 285 diputados electos el pasado 25 de mayo.



Según el TSJ, la medida fue adoptada en el marco de una actuación “cautelar, urgente y preventiva”, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa del Estado. El tribunal aclaró que esta decisión no implica una calificación definitiva sobre la naturaleza de la falta presidencial, sea esta temporal o absoluta, ni sustituye las competencias de otros órganos del Estado para pronunciarse posteriormente sobre ese aspecto.



“Esta Sala ha considerado indispensable dictar, en el marco de una actuación cautelar, urgente y preventiva, una medida de protección para garantizar la continuidad administrativa del Estado y la defensa de la nación”, señala el texto del fallo, que añade que no se está decidiendo “de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial”.

