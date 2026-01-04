Conatel desmiente rumores sobre la suspensión de la señal abierta a canales nacionales

4 de enero de 2026.- A través de sus redes sociales, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conocida como Conatel, aclaró que no existe ninguna orden para apagar la señal de los principales canales de televisión abierta en el país.



Estas declaraciones se dan tras, en las últimas horas surgieran algunas noticias sobre la suspensión de la señal a Venevisión, Televen y Globovisión. Asimismo, el organismo indicó que las señales de estos tres canales operan con normalidad en la Gran Caracas y en el resto del país.



La institución exhortó a la población a no caer en falsas noticias y a informarse únicamente a través de los canales oficiales de Conatel y medios del Estado.

