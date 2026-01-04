Españoles protestan ante Embajada de EEUU en Madrid y exigen liberación de Maduro

En España protestan ante Embajada de EEUU en Madrid y exigen liberación de Maduro

4 de enero de 2025.- ¡Fuera yankees de América Latina! ¡Liberen a Maduro! ¡Yankees terroristas!, son algunas de las consignas que gritaron más de mil españoles que protestaron este domingo ante la Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Madrid contra la intervención en Venezuela y desde donde exigieron la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro.



Denunciaron la intervención criminal de Washington en Venezuela, como algo “completamente ilegítimo”, tal y como ha señalado el portavoz de la Plataforma de Madrid contra la OTAN, Ángel Descalzo, uno de los organizadores de la protesta.



Descalzo defendió que “el futuro de Latinoamérica tiene que ser decidido por los propios pueblos latinoamericanos” y acusa a Estados Unidos de perseguir “claramente los recursos naturales de Venezuela, que son el petróleo, el gas y el agua dulce”.



Los asistentes, muchos de ellos, al portar banderas venezolanas, latinoamericanas y palestinas, han reclamado “la salida de los yankees de Venezuela”, la puesta en libertad del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Colonia Flores, así como el cierre de la Embajada estadounidense en España.



Durante la marcha también corearon consignas como ‘Bases fuera, OTAN no’, ‘Estados Unidos, asesinos’ o ‘Yankees de mierda, váyanse al carajo’.

Apoyo de Podemos e Izquierda Unida



La movilización contó con la presencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien describe lo sucedido en Venezuela como terrorismo de Estado.



Belarra instó a “volver a salir a las calles de este país para gritar NO a la guerra, para exigir el fin de las intervenciones militares ilegales de Estados Unidos y de Donald Trump, el fin de las guerras por petróleo”.



Criticó “la actitud que está manteniendo la Comisión Europea y particularmente el Gobierno de España comportándose en sus declaraciones una vez más como auténticos lacayos de los Estados Unidos”.



También participó el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), portavoz adjunto de Sumar y portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, quien pidió al Ejecutivo español “una posición más contundente” frente a Estados Unidos por las violaciones del derecho internacional que comete Trump.