Caracas se mantiene en calma, pero con colas

04-01-26.-Algunas zonas de la ciudad de Caracas quedaron sin servicio eléctrico luego del operativo militar que ocurrió a las 2:00 de la mañana de este sábado 3 de enero de 2026. Desde entonces también iniciaron las fallas de las empresas de telecomunicaciones.



No obstante, ya cerca del mediodía, en la parroquia Caricuao retornó la electricidad, pero no así en otros sectores como en la parroquia Coche, al igual que en ciertas zonas de la urbanización El Paraíso.



Una de las personas que vive en El Paraíso contó a Radio Fe y Alegría Noticias que “no se escucha nada” y que todo está en silencio. “No hay electricidad en el sector La Montaña y edificios colindantes, así como tampoco en una parte de la Cota 905 que está por detrás de La Montaña”, expresó.



“Hacia Chacao hay una tensa calma y la gente empezó a salir después de las 10:00 de la mañana aproximadamente. Los supermercados que abrieron todos con muchísima cola. La gente también cuidando lo que dice. No hay gran afluencia de vehículos, pues se nota que la gente hace sus compras y se va a su casa”, expresó una usuaria a Radio Fe y Alegría Noticias.



El silencio reina en las calles de Caracas

“Estoy en San Bernardino. Todo en tensa calma y con mucho silencio”, agregó otra persona.



“En El Hatillo todo bien. La gente comprando comida como loca, pero las calles bastante tranquilas”, mientras que una residente de la parroquia San Juan, específicamente en San Martín, indicó que las calles permanecen tranquilas, los comercios cerrados, excepto Farmatodo “que tiene una cola larguísima para comprar”.



“Las avenidas Fuerzas Armadas y Panteón están bastante tranquilas. Vivo en medio de ambas. Todo cerrado, pero tranquilo gracias a Dios”, añadió otra persona.



“Colinas de Bello Monte todo tranquilo y sin tránsito vehicular ni de peatones”, completó otra.



Mientras que una ciudadana de la avenida Baralt agregó que hay algunos edificios sin electricidad, pero también hay mucho silencio en la zona.



Finalmente, otro usuario comentó que la entrada a Caracas (de la bajada de Tazón a la estación de servicio Tazón) hay circulación normal de vehículos. “Se restableció el servicio eléctrico en la zona de Las Mayas cerca de las 11:00 de la mañana. Los negocios, en su mayoría, cerrados”, escribió.

