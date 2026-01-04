Atilio Borón advierte implicaciones del ataque a Venezuela por EEUU

El analista internacional Atilio Borón advirtió hoy que la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela inicia una etapa donde "la diplomacia ha muerto definitivamente" e instaura la "ley del más fuerte" como norma global.

Durante una entrevista, el sociólogo argentino señaló que el ataque perpetrado por Washington contra Caracas este sábado confirma el colapso de las reglas que rigieron el planeta desde la postguerra.

Para Borón, «es inadmisible, no se puede normalizar una situación como esta", pues validar una acción de este tipo, puede desencadenar «peligrosas repercusiones geopolíticas» más allá de Sudamérica.

De acuerdo con su análisis, al romper el derecho internacional, «Estados Unidos podría estar habilitando tácitamente a otras potencias a resolver sus disputas territoriales por la fuerza». "Mañana no podemos sorprendernos si Azerbaiyán simplemente se apodera de Armenia, o si China finalmente decide incorporar ya a Taiwán a su jurisdicción nacional", ejemplificó.

Sobre las motivaciones de la Casa Blanca, el académico desestimó la narrativa oficial centrada en el narcotráfico o la democracia.

"A Trump lo que le interesa no es Maduro, le interesa el petróleo venezolano. El presidente Maduro es un dato absolutamente irrelevante para él; lo relevante es que ese petróleo está ahí y Estados Unidos dijo nos lo vamos a tomar porque es nuestro», afirmó.

En sus valoraciones, Borón criticó el rol de los organismos multilaterales y apuntó que el sistema de Naciones Unidas "ha colapsado", pues carece de capacidad para frenar a la «potencia del norte», tal como falló previamente en Gaza.