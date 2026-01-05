DESMENTIDO: Reaparece el Capitán Juan Escalona en Miraflores y derrota campaña de "Fake News" sobre su fallecimiento

CARACAS / 5 DE ENERO 2026 – En un contundente golpe a la guerra psicológica y a los laboratorios de desinformación, el Capitán Juan Escalona reapareció públicamente este domingo durante el primer Consejo de Ministros encabezado por la Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores.

Su presencia activa en el despacho presidencial pone fin de manera definitiva a una serie de noticias falsas (fake news) que inundaron las redes sociales durante las últimas 48 horas. Estos reportes malintencionados aseguraban, de forma infundada, que el oficial había perdido la vida tras el impacto de misiles extranjeros durante la incursión del pasado sábado en la capital.

A través de las pantallas de Venezolana de Televisión (VTV), el pueblo venezolano pudo constatar que el Capitán Escalona se encuentra sano, salvo y en pleno ejercicio de sus responsabilidades. Las cámaras captaron al oficial —histórico edecán del Comandante Hugo Chávez— coordinando personalmente los protocolos de seguridad de la mandataria interina y participando en las discusiones estratégicas del gabinete ministerial.

«La difusión de información falsa sobre figuras clave de nuestra seguridad nacional no es casual; busca quebrar la moral y generar zozobra en momentos donde la unidad es nuestra mayor arma. La presencia del Capitán Escalona hoy es la prueba irrefutable de que la estructura operativa del Estado se mantiene intacta y cohesionada», indicaron voceros oficiales presentes en el encuentro.

La reaparición de Escalona posee una profunda carga simbólica para la base revolucionaria. Al ser uno de los hombres más cercanos al legado del Comandante Chávez y al Presidente Nicolás Maduro, su integración inmediata al equipo de Delcy Rodríguez ratifica el respaldo unánime de los cuadros militares a la continuidad administrativa del Estado dictada por el TSJ.

El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (Mippci) instó a la ciudadanía a no hacerse eco de rumores que forman parte de la "operación de decapitación" mediática que acompaña la agresión externa. Con el Capitán Escalona en sus funciones, se demuestra una vez más que el alto mando militar y de seguridad permanece en sus puestos, garantizando la operatividad del país en este complejo inicio de 2026.