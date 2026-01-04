Padrino López: ¡Gringos asesinos! A sangre fría ultimaron al equipo de Seguridad de presidente Maduro

En una alocución cargada de indignación y firmeza militar, el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López, reveló detalles estremecedores sobre la operación estadounidense del pasado 3 de enero. Durante la lectura de un comunicado oficial del Alto Mando Militar, el ministro denunció que parte del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro fue ejecutado "a sangre fría" durante el proceso del secuestro del mandatario y de la primera combatiente, Cilia Flores.

Padrino López basó sus denuncias en los testimonios de los soldados sobrevivientes del ataque, quienes describieron una operación de extrema violencia ejecutada por fuerzas de élite bajo las órdenes directas de Donald Trump. Según el alto mando, los custodios presidenciales fueron neutralizados sin piedad en lo que calificó como un "abominable acto de secuestro" que viola todas las leyes internacionales.

"Lo que ocurrió en la madrugada del sábado no fue una operación policial, fue una masacre contra soldados que cumplían con su deber de proteger al Jefe de Estado", sentenció el General en Jefe, subrayando que la pareja presidencial se encuentra ahora bajo el sistema judicial estadounidense enfrentando "cargos falsos" e ilegales.

En un mensaje dirigido a los gobiernos del mundo, Padrino López utilizó un lenguaje coloquial para advertir sobre las implicaciones globales de este precedente. "Hacemos un llamado al mundo a poner sus barbas en remojo", advirtió, señalando que la violación de la soberanía venezolana mediante el secuestro de un presidente electo es una amenaza que podría repetirse en cualquier otra nación si no hay una condena contundente.

La FANB ratificó su subordinación y apoyo total a la designación de Delcy Rodríguez Gómez como Presidenta Encargada de la República, tal como lo ordenó el TSJ. Padrino López explicó que esta acción se inscribe estrictamente en el Decreto de Estado de Conmoción Exterior, firmado previamente por el propio Maduro Moros para situaciones de agresión extranjera.

Puesta en Completo Apresto Operacional (PCAO)

Como respuesta inmediata a la ocupación de ciertos puntos estratégicos y ante la amenaza latente de nuevos bombardeos, la FANB ha ordenado:

Activación Total: Despliegue en la totalidad del espacio geográfico nacional. Fusión Popular-Militar-Policial: Integración de todos los elementos del Poder Nacional para enfrentar la "misión imperialista". Apresto Operacional: La orden de "Puesta en Completo Apresto" implica que todas las unidades están listas para el combate defensivo y la recuperación del orden interno.

Con este pronunciamiento, el sector castrense cierra filas alrededor de la figura de Delcy Rodríguez y el legado de Nicolás Maduro, preparándose para una fase de resistencia armada. La denuncia del asesinato de la guardia presidencial añade un componente de profunda hostilidad hacia las fuerzas de Washington, elevando el riesgo de enfrentamientos directos en las calles de Venezuela en este inicio de 2026.