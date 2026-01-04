"Apagamos las luces y nos escondimos": Venezolanos reaccionan a ataque de EEUU

04-01-26.-De acuerdo con testimonios de personas en Caracas y en poblaciones cercanas, se escucharon explosiones de gran intensidad tanto en la capital como en zonas próximas a la sede del Gobierno de Nicolás Maduro. En Maracaibo no se registraron señales de ataques

Un padre venezolano de dos hijos mecía a su hija recién nacida para que se durmiera en la madrugada del sábado, cuando escuchó el paso de varias aeronaves sobre el municipio Baruta (Miranda), en el Área Metropolitana de Caracas, en el centro del país. Por la velocidad y el sonido, pensó que se trataba de aviones militares. Segundos después, escuchó al menos cinco explosiones fuertes y consecutivas.

Apagamos las luces y nos escondimos”, relató el hombre, de 35 años, residente de una zona residencial cercana a instalaciones militares y políticas clave que, según el Gobierno venezolano, fueron atacadas por Estados Unidos. El ciudadano, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, trasladó a su familia a una planta superior de su vivienda y tomó un rosario católico para rezar.

Según el reporte de El Nuevo Herald, eran alrededor de las 2:00 de la madrugada cuando comenzaron a circular en redes sociales videos de helicópteros y aviones sobrevolando Caracas a baja altitud. Otras grabaciones mostraban grandes columnas de fuego y humo elevándose en la oscuridad.

De acuerdo con testimonios de personas en Caracas y en poblaciones cercanas, se escucharon explosiones de gran intensidad tanto en la capital como en zonas próximas a la sede del Gobierno de Nicolás Maduro. “Me despertaron las bombas. Las ventanas retumbaban y la casa temblaba”, dijo un residente de San Antonio de Los Altos, localidad ubicada en las afueras de Caracas. Cerca de las 3:00 de la madrugada agregó que aún se escuchaban aeronaves sobrevolando el cielo.

El Servicio de Información Pública (SIP), una red de periodistas venezolanos independientes, informó que al menos 17 aeronaves cruzaron el espacio aéreo de Caracas durante las explosiones, que aparentemente se concentraron en áreas como el aeropuerto de La Carlota, el sector 23 de Enero, el complejo militar Fuerte Tiuna y la zona de Higuerote. También se reportaron cortes eléctricos en distintos sectores.

(Foto: AP)

Videos grabados por residentes mostraron amplias zonas de la ciudad a oscuras, así como las siluetas de helicópteros y aviones aparentemente disparando contra objetivos en tierra. Un habitante de un sector cercano a La Carlota describió una de las explosiones como “descomunal” y afirmó que tras el impacto se levantó una gran nube de humo. Otro residente aseguró que el estruendo inicial lo despertó y que, al asomarse por la ventana, escuchó el sonido de un misil antes de una segunda detonación.

En Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, situada a unos 650 kilómetros de Caracas, no se registraron señales de ataques. Mientras tanto, familiares y amigos dentro y fuera del país se comunicaron por llamadas y mensajes para alertarse mutuamente, compartir información y confirmar si los bombardeos se extendían a otras regiones.

Cerca de las 3:30 de la madrugada, el Gobierno de Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior, ante lo que calificó como una “grave agresión militar” por parte de Estados Unidos, e hizo un llamado a las fuerzas sociales y políticas a activar planes de movilización y rechazar el ataque.

Desde septiembre, Maduro y otros altos funcionarios habían advertido que un estado de emergencia permitiría al Ejecutivo desplegar a la Fuerza Armada en todo el territorio, asumir el control de servicios estratégicos, intervenir industrias clave y cerrar las fronteras.

Con las primeras luces del día, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, diputada del oficialismo, habían sido capturados y evacuados por vía aérea fuera del país. Posteriormente, aliados del mandatario venezolano exigieron una fe de vida de ambos.