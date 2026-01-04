(VIDEO) "Te van a acusar a ti de narcotraficante": Chávez predijo años antes la "fórmula Noriega" del Pentágono contra los líderes incómodos

Décadas antes de la operación militar estadounidense en Caracas, el Comandante Hugo Chávez ya había sido advertido que Washington preparaba una operación especial para señalarlo personalmente como "narcotraficante" y así justificar cualquier acción en su contra.

"Hace varios años me lo dijo alguien: (...) Te van a tratar de aplicar la fórmula [del entonces líder panameño, Manuel] Noriega", revelaba el exmandatario venezolano con total claridad.

Describiendo el mecanismo que EEUU ya había usado en Panamá e Irak, Chávez denunciaba que "están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico" porque "cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente".

"Hay que morir peleando, ahí en la primera línea de batalla (...) Voy a morir al frente con la dignidad de un venezolano que ama a este país", afirmaba, inspirado en Fidel Castro.

Fuertes detonaciones se escucharon cerca de las dos de la madrugada del 3 diciembre en Caracas (GMT-4) y en el estado venezolano de La Guaira (norte). Más tarde también se registró una explosión en la ciudad turística de Higuerote, en el estado de Miranda (norte).

Unas horas después, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su plataforma de comunicación Truth Social que su país había ejecutado un ataque a gran escala contra Venezuela, y que Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera del territorio.

Según un corresponsal de RIA Novosti Maduro ya se encuentra en un centro de detención en el distrito neoyorquino de Brooklyn. El Tribunal Supremo de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada del país.

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/images/rss/9388746e62df2c2ad1c9372cfa541fea/20260104/e5052f119fc9991999dc51580edaf039.mp4