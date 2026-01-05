Estados Unidos bombardeó instalaciones hospitalarias de crítica importancia en su ataque a Venezuela

Este acto "evidencia el carácter terrorista del Gobierno de Estados Unidos", que ataca "bienes destinados a la protección de la salud", denunció la entidad.



5 de enero de 2026.- El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) denunció este domingo un bombardeo por parte de Estados Unidos contra sus instalaciones en el estado de La Guaira, informan medios locales, Informó spanish.news-pravda.com.



De acuerdo al IVSS, dicho ataque se habría producido en el marco de la agresión militar estadounidense contra Venezuela, que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York y acusado de "narcotráfico".



La institución detalló en un comunicado que tal acción tuvo como blanco "almacenes donde se guardan insumos y equipos para los pacientes renales", tachándolo de "un ataque cobarde y criminal contra la salud del pueblo venezolano".



Este acto "evidencia el carácter terrorista del Gobierno de Estados Unidos", que ataca "bienes destinados a la protección de la salud", denunció la entidad, enfatizando que los insumos afectados son "de carácter vital" para los pacientes.



El IVSS responsabilizó "al Gobierno de Estados Unidos y a sus cómplices" por las consecuencias que este bombardeo pueda tener en la salud de los ciudadanos de su país. Asimismo, reiteró su compromiso de "continuar prestando el servicio de salud a todos los venezolanos" a pesar de lo ocurrido.



Hasta el momento, no se ha informado sobre víctimas de este bombardeo en concreto, pero la denuncia subraya el grave impacto que la destrucción de estos suministros médicos especializados podría tener en una población de pacientes particularmente vulnerable.