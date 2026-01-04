Un grupo de unos 20 inversionistas de Estados Unidos ya planea un viaje a Venezuela en marzo

Los inversionistas ya están considerando oportunidades financieras en Venezuela tras la salida de Maduro.

Charles Myers, presidente de Signum Global Advisors, afirmó que se prepara para visitar Venezuela en marzo.

La inversión extranjera en petróleo y turismo será el eje central de la recuperación de Venezuela, afirmó Myers.

4 de enero de 2026.-Un grupo de unos 20 inversionistas estadounidenses ya planea viajar a Venezuela en marzo, tras la noticia del sábado de que el presidente del país, Nicolás Maduro, había sido puesto bajo custodia estadounidense. informó Ejecutivo de Negocios.

Charles Myers, presidente de la firma de asesoría de riesgo político Signum Global Advisors y exvicepresidente de la firma de asesoría de inversiones Evercore, declaró a Business Insider que el clima entre los inversionistas con los que ha hablado es de "optimismo cauteloso" tras la noticia de la salida de Maduro.

"Creo que la clave del éxito de Venezuela, con una perspectiva de 12 o incluso 24 meses, es la inversión extranjera", afirmó Myers.

"Gran parte de la historia de Venezuela, a partir de hoy, se debe a la inversión extranjera, especialmente en petróleo y gas, que es bastante sencilla, pero existen enormes oportunidades en la construcción y el turismo".

Myers afirmó que no es responsabilidad de su firma adoptar una "posición moral" sobre si fue correcto o incorrecto que Estados Unidos se involucrara en el gobierno venezolano, sino ayudar a sus clientes a anticipar oportunidades de inversión o mitigar el riesgo debido a eventos geopolíticos.

Sin embargo, añadió, su firma "esperaba firmemente" que la situación en Venezuela se desarrollara como lo ha hecho, y ha estado preparando a grupos de inversionistas para que estén listos para viajar al país cuando se presente la oportunidad.

Signum anteriormente organizó viajes similares para gestores de activos y fondos de cobertura a Siria y Ucrania.