CARACAS / LA HABANA – 5 DE ENERO 2026 – Nuevos y desgarradores detalles emergen sobre la operación militar ejecutada el pasado 3 de enero. Fuentes sobre el terreno y portavoces gubernamentales han confirmado que al menos 37 ciudadanos cubanos, integrantes de la misión de seguridad y acompañamiento técnico al Palacio de Miraflores, perdieron la vida bajo el fuego de las fuerzas de incursión extranjeras mientras cumplían su labor de resguardo al presidente Nicolás Maduro.

Un ataque contra la hermandad regional

Los agentes, que formaban parte de un esquema de seguridad conjunta basado en convenios estratégicos de larga data, fueron sorprendidos por el uso de tecnología bélica avanzada durante la madrugada del sábado. Según testimonios de sobrevivientes, el ataque no buscaba una detención, sino la aniquilación de cualquier anillo de protección que impidiera el secuestro del mandatario venezolano hacia territorio estadounidense.

Las bajas se concentraron en los perímetros de seguridad de las residencias oficiales y centros de mando, donde los efectivos cubanos, junto a soldados venezolanos, mantuvieron su posición hasta el último momento frente a la desproporcionada fuerza de fuego aérea y terrestre desplegada por la administración de Donald Trump.

La Habana denuncia un "acto de barbarie"

Desde la isla, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha reaccionado con profunda indignación, elevando una protesta ante los organismos internacionales. En una declaración oficial, el mandatario cubano calificó la muerte de sus ciudadanos como un "asesinato a sangre fría" y un acto de piratería internacional que ignora todas las convenciones de Viena sobre la protección de personal diplomático y de seguridad.

"Estos 37 mártires no estaban en Venezuela para invadir, estaban para proteger y cooperar. Su sangre, derramada junto a la de sus hermanos venezolanos, es el testimonio más cruel de la política de garrote que se intenta reimponer en nuestra América", expresó la cancillería cubana, declarando duelo oficial en la isla.

Este saldo trágico ha conmocionado a las bases populares en Venezuela. La noticia de que agentes extranjeros dieron su vida por el resguardo del presidente Maduro impulsa a los liderazgos locales, incluyendo a Nicolás Maduro Guerra y el General Vladimir Padrino López, a fortalecer el llamado para la movilización de este 5 de enero.

Para la dirigencia bolivariana, el sacrificio de los agentes cubanos simboliza la resistencia de un bloque regional que se niega a ser tutelado. En las calles de Caracas, se prepara un homenaje simbólico a los caídos, mientras se exige la repatriación digna de los cuerpos bajo la tensa vigilancia del espacio aéreo por aeronaves de la USAF.

La caída de estos 37 agentes representa un golpe histórico a la estructura de inteligencia y protección de la República. El hecho de que hayan permanecido en sus puestos hasta el final refuerza el carácter político de una operación que, lejos de ser "quirúrgica", ha dejado una estela de luto que hoy une más que nunca a Caracas y La Habana frente a lo que consideran una absurda e ilegítima ocupación militar abierta en pleno inicio de 2026.