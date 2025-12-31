(VIDEO) Maduro afirma que en Estados Unidos se transmiten "noticias falsas" sobre Venezuela

31-12-25.-El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este martes que en Estados Unidos se transmiten «noticias falsas» sobre su «noble» país Venezuela, en momentos en que Washington mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico que, asegura, sale desde el país petrolero.«Todo lo que dicen es mentira, entonces ustedes en las redes, mujeres, en español, en inglés, en wayúu, ustedes pueden romper el veto y la censura que tienen a esta hora los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela», dijo el mandatario en un acto de inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, transmitido por el canal estatal VTV, sin desmentir alguna noticia en particular.Maduro además reiteró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) «abatió» nueve aeronaves el lunes, presuntamente vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas, fronterizo con Brasil y Colombia.«¿Quién lo hizo? La FANB, vigilante y ceñuda, calzando sus botas de campaña permanente, así que Venezuela está muy bien cuidada y protegida, por su FANB y por la fuerza más grande que tiene Venezuela, las mujeres que están empoderadas, movilizadas, activadas, 24 horas del día siempre», añadió.Estados Unidos mantiene desde agosto pasado un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como «amenazas» y un intento de propiciar un cambio de régimen.El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización criminal que el republicano considera responsable de «inundar» las calles del país norteamericano con drogas, aunque Caracas insiste en que no existe.Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.El presidente estadounidense además anunció el viernes un ataque contra una «gran instalación» en un muelle el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisó si el ataque ocurrió en territorio venezolano.Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.