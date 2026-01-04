Trump afirma que EE.UU. dirigirá Venezuela; Maduro llega a Nueva York tras su secuestro (MINUTO A MINUTO)

- En el curso del ataque de EE.UU., que afectó la noche del viernes al sábado a la capital venezolana, Caracas, y a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, se capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a la primera dama, Cilia Flores, que fueron trasladados "fuera del país".
- El líder su esposa fueron trasladados por militares estadounidenses a Nueva York, donde fueron ingresados al Centro de Detención Metropolitano: una cárcel federal situada en Brooklyn, conocidas por haber albergado a presos de alto perfil, como 'El Chapo', Ghislaine Maxwell, Luigi Mangione, P. Diddy y Sam Bankman-Fried.
- La fiscal general del país norteamericano, Pamela Bondi, dijo que Maduro y Flores "pronto se enfrentarán a la ira de la Justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses".
- Tras sus ataques aéreos masivos contra Venezuela, Trump manifestó que será Washington el que dirija la política en la hasta que la Casa Blanca considere que puedan "hacer una transición segura". "No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela", expresó.
- Por su parte, el Gobierno venezolano calificó las acciones de Washington de una "gravísima agresión militar". Caracas advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".
4 ene 2026
11:05 GMT
La República Popular Democrática de Corea rechazó la agresión de Estados Unidos a territorio venezolano, asegurando que "violó salvajemente la soberanía" de la nación latinoamericana.
"Tal acción es otro ejemplo que confirma claramente una vez más la naturaleza canalla y brutal de los EE.UU., que la comunidad internacional ha presenciado con tanta frecuencia durante mucho tiempo", señaló un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC.
10:54 GMT
Partidos de la oposición han instado al primer ministro británico, Keir Starmer, a condenar la agresión militar estadounidense en Venezuela, lo que él se ha negado a hacer.
"Quiero reunir todos los datos objetivos y, sencillamente, en este momento no tenemos una visión completa de la situación, que está evolucionando rápidamente", respondió Starmer en un programa televisivo, al ser preguntado si quería condenar el ataque estadounidense contra el país suramericano.
10:36 GMT
El presidente de EE.UU., Donald Trump, habría ofrecido en diciembre a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, un ultimátum para que dejara el cargo y se exiliara en Turquía, según funcionarios estadounidenses y venezolanos involucrados en las conversaciones referidos por The New York Times este domingo.
10:35 GMT
Durante el primer mandato de Donald Trump (2017–2021), se discutió un plan para sacar del poder al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que finalmente no prosperó, reveló a CNN el entonces asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton.
10:32 GMT
El ataque de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa puso de manifiesto el "vasallaje sumiso" de la Unión Europea, que no condenó estos actos de agresión, declaró la exdiputada federal alemana Sevim Dagdelen, experta en política exterior e integrante de la Alianza Sahra Wagenknecht por la Razón y la Justicia.
10:30 GMT
Las advertencias que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó en un discurso público el año pasado han vuelto a cobrar actualidad, haciéndose virales en las redes sociales.
En su intervención, Petro afirmó que "un clan de pedófilos quiere acabar la democracia en Colombia", en referencia a los nexos de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, con la desestabilización del gobierno de su país y, así como a los posibles vínculos de Trump con el depredador sexual, Jeffrey Epstein.
10:26 GMT
El enviado especial de la Presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kiril Dmítriev, ha indicado al verdadero objetivo que persigue el ataque de EE.UU. contra Venezuela y que culminó este sábado con el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa.
"Petróleo", escribió el alto funcionario ruso en su cuenta de X, donde acompañó su mensaje con un montaje en el que soldados estadounidenses levantan una torre petrolera en Venezuela, emulando la famosa fotografía de 1945 'Alzando la bandera en Iwo Jima'.
Oil ????️ https://t.co/7lRK5f2zRbpic.twitter.com/pQRbFbZ4hq— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 3, 2026
10:25 GMT
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habría sido designado para asumir el papel de líder en el control ilegítimo que Washington pretende sobre Venezuela, informó Bloomberg este domingo citando a un funcionario estadounidense en calidad de anónimo.
10:18 GMT
La Casa Blanca ha publicado una foto en blanco y negro del presidente estadounidense Donald Trump con la frase "FAFO", acrónimo popular en internet de la expresión coloquial 'Fuck Around and Find Out' ('Jode por ahí y decúbrelo'), cuyo sentido equivale a 'quien busca, encuentra'.
No games. FAFO. pic.twitter.com/brCiNvCK8u— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026
10:16 GMT
Agentes de servicios de inteligencia durante meses examinaron la comida, las mascotas, la ropa y otros detalles de la vida cotidiana del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para lograr la operación de su captura, declaró este sábado el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine.
