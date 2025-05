(VIDEO) Valdecasas: Lo que realmente quiere Putin antes de llegar a un alto el fuego con Ucrania

Martes, 13 de mayo de 2025.- Sigue la tensión geopolítica con un posible abismo de paz para Ucrania tras la propuesta del ruso Putin de sentarse a negociar con Zelensky en Turquía. Esto no es un cambio, Putin sigue donde estaba, quiere negociaciones, no un alto el fuego de 30 días, ha explicado Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado.Putin propone retomar las negociaciones de Estambul paradas en 2022 por la intervención de la OTAN. "La OTAN es responsable de que siga la guerra", pero Ucrania no puede conseguir lo que pudo conseguir en Estambul.Valdecasas ha explicado cómo fue la cronología de los hechos para la mesa de paz. Putin salió a quitarle la iniciativa a los europeos de imponer sanciones a Rusia, ante el anuncio de Europa. Ucrania, como era de esperar, aceptó, pero con un alto el fuego previo. Y Trump interviene insistiendo a Zelensky a aceptar la mesa de negociación de manera inmediata, y el líder ucraniano acepta después de aprender que no puede enfrentarse a Trump."Putin no quiere circos, quiere una negociación para la guerra de Ucrania". El líder ruso ha desautorizado a los europeos de nuevo dejando a un lado su condición de alto el fuego, desautoriza a Kellogg, enviado especial de EEUU para paz y a Zelensky. Pero, ahora Putin empieza a ser previsible con sus acciones. "Puro postureo para empezar a negociar desde una postura superior", no se sabe si Putin irá a Turquía o mandará a Lavrov.Putin no va a aceptar los acuerdos de Estambul, hará lo posible para no enfrentarse con Trump, "no creo que lo consiga". Y en el terreno militar, el frente es favorable para el ejército ruso."Trump le da jamoncillo a Europa", pero Putin no dejará a Europa sentarse en la mesa de negociación de paz, en todo caso dejaría a EEUU, pero quiere negociaciones directas con Ucrania. Y EEUU estaría en una posición de "corre, ve y dile", negociando por detrás con ambas partes.