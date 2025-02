Ministro Cabello: Goudreau reveló que la CIA sabía corrupción de USAID hace cuatro años

7 de febrero de 2025.- El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, durante el programa radial, «Sin Truco, Ni Maña», que conduce junto a la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Tania Díaz, aseguró que el mercenario Jordan Goudreau, reveló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) sabía de la corrupción de la USAID desde hace cuatro años.



Asimismo, contó que Jordan Goudreau a través de un video salió a decir que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) tapó la investigación para favorecer a Leopoldo López y a Juan Guaidó. «Goudreau dijo que la CIA siempre estuvo al tanto de lo que iban a hacer en Venezuela», agregó.



A su vez, afirmó que Goudreau es un mercenario, asesino, un mal tipo que intentó atacar a nuestro país. «Nosotros dimos las coordenadas de donde estaban entrenando a los mercenarios en Colombia, financiados por Doble Rueda, un amigo del expresidente colombiano, Iván Duque». Aseveró que Goudreau forma parte de una red de delincuentes, pero como lo acusan a él solo salió a decir quienes estaban con él. «Ese señor firmó un contrato con Guaidó quien no firmaba nada sin el consentimiento de Leopoldo López», añadió.



De igual forma, señaló que «nada de esto hubiera sido posible si funcionarios de Estados Unidos no estuvieran involucrados en estos hechos de corrupción, le metieron la mano en el bolsillo a contribuyentes norteamericanos, parte de ese dinero robado es de los ciudadanos norteamericanos y si el gobierno de Estados Unidos quiere investigar que lo haga y que nos envíen a todos estos delincuentes para nosotros hacer lo propio».



Por otro lado, añadió que la investigación que hace Estados Unidos por el desvío de fondos va 11 años tarde, porque no les convenía, sin embargo, aseguró que el Gobierno Bolivariano investiga estos casos desde el 2014.



Aprovechó la oportunidad para mostrar datos que publicaron en la página del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que aparece un apoyo abierto a la Asamblea Nacional 2015. «En el desglose se encuentran siete millones de dólares para el apoyo a los programas de COVID-19, seis millones de dólares para Planificación Familiar, dos millones, tres millones para inversión en materia de VIH, 12 millones para alimentos, entre otros», detalló.



Por su parte, Cabello también sostuvo que hubo Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que dirigieron las campañas mediáticas para convertir a sectores de la oposición en alacranes. Agregó que esas campañas venían de las ONG, «esa plata la bajaron por esa vía y le pagaron a los medios para decir que quien no esté con La Sayona es un alacrán».



En última instancia, denunció que Julio Borges, Hebert García Plaza, Rafael Isea y Martín Rodill encabezaban una red criminal en Estados Unidos la cual se encargaba de extorsionar a corruptos venezolanos que huían a ese país, a cambio de evitar que fueran sancionados por las autoridades.