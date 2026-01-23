Red Sindical Venezolana convoca una protesta el lunes para exigir un aumento salarial

Referencial Credito: Web

La Red Sindical Venezolana convocó este sábado una protesta el próximo lunes para exigir un aumento del salario mínimo, que equivale hoy a 1,9 dólares al mes, luego de tres años sin un alza de este ingreso, referencia para el resto de remuneraciones en el sector público.



En un comunicado, anunció que el 17 de marzo se manifestarán en Caracas y varios estados del país por esta y otras exigencias, así como para rechazar «las medidas que han aplastado los beneficios de los trabajadores», aunque no ofreció mayores detalles de la actividad.



Asimismo, señaló que el miércoles 19 de marzo, a propósito del Día del Trabajador Universitario en el país caribeño, apoyarán «todas las acciones» que convoque este sector.



En su pronunciamiento, la Red Sindical Venezolana condenó «enérgicamente» que, desde marzo de 2022, cuando el entonces nuevo salario mínimo equivalía a unos 30 dólares, «no se haya producido un aumento salarial para los trabajadores, afectando gravemente los beneficios sociales y económicos».



«Esta situación nos ha dejado desprotegidos, acabando con el poder adquisitivo del salario», expresó la organización, que citó el artículo 91 de la Constitución, según el cual todo trabajador tiene derecho a un ingreso «suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales».



Sin embargo, prosiguió la red, la que considera una «decisión política de no ajustar los salarios ha vulnerado este derecho fundamental, dejando a los trabajadores en una situación de precariedad extrema».



Por otra parte, advirtió que la «política implementada por el sector privado y público de bonificación del salario», con pagos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, afecta «directamente» las prestaciones sociales, feriados, bonos vacacionales, compensaciones y aguinaldos, entre otros.



El Estado, además del salario, paga a empleados públicos bonos gubernamentales de hasta 130 dólares que no tienen incidencia laboral.



Además de un ajuste salarial, la red solicita condiciones laborales dignas y que se garantice el derecho a la salud, al denunciar en el comunicado la «falta de un sistema de salud gratuito y de calidad para los trabajadores y ciudadanos».



También exige el cese del «asedio y persecución a dirigentes sindicales» y, en ese sentido, que haya respeto y garantías para «el ejercicio de la actividad sindical».



El pasado martes, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció que los trabajadores del país viven en «condiciones de necesidad extrema», de las que responsabilizó a la Administración de Nicolás Maduro, cuya política salarial -advirtió la formación- genera «desesperanza y preocupación».

