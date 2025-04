Guyana insiste en que no mantendrá negociaciones con Venezuela por el Esequibo

Es nuestro Credito: Armando Arce

19-04-25.-El Gobierno de Guyana insistió este viernes en que no mantendrá negociaciones con Venezuela por la región en disputa del Esequibo, ya que esa controversia debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).



Así respondió el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado a unas recientes declaraciones de un diplomático chino en el país que afirmó que Guyana y Venezuela «pueden resolver la cuestión fronteriza mediante consultas y negociaciones amistosas».



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, también ha llamado a conversaciones directas con su homólogo guyanés, Irfaan Ali, pero desde Georgetown han rechazado esa opción.



Exteriores recordó en su nota que el asunto del Esequibo «está pendiente ante la Corte Internacional de Justicia por decisión del secretario general de las Naciones Unidas, de conformidad con el Acuerdo de Ginebra de 1966 entre las partes para la solución de la controversia».



«A tal efecto, y para no menoscabar la jurisdicción ni la autoridad de la Corte como foro idóneo para la resolución de esta controversia, Guyana se abstendrá de debatir ningún asunto que se haya presentado ante la Corte», agregó.



El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana también criticó que el Gobierno chino no haya emitido comentarios sobre el anuncio de Venezuela de celebrar elecciones en Esequibo el próximo 25 de mayo.



«Esto constituye una clara violación de la soberanía e integridad territorial de Guyana», aseveró el texto.



Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.



Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.



La crisis del Esequibo, una región rica en petróleo y minerales que ocupa dos terceras partes de Guyana, se ha exacerbado desde que en diciembre de 2023 Venezuela celebró un referéndum para reclamar la soberanía del territorio.



El pasado 12 de abril, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció «intenciones belicistas» por parte de Guyana, tras la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) entre este país y el Reino Unido para reforzar la cooperación bilateral en materia de defensa.

