Diosdado Cabello advierte a Guyana sobre disputa del Esequibo: “No tienen idea de la respuesta que puede dar Venezuela"

Diosdado Cabello Credito: Archivo

29-03-25.-Venezuela advirtió este viernes a Guyana que «no tienen idea de la respuesta» que dará si intentan «algo», en relación con la disputa por el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados conocido como el Esequibo, y aseguró que no descansará hasta la «victoria final».



«Yo solo voy a recordar que Venezuela no hace escaramuzas con nadie, nosotros somos un país de paz, (…) el día que ocurra algo, será hasta la victoria, hasta la victoria, el día que intenten algo contra nosotros, la respuesta será pero que no tienen idea de la respuesta que va a ser, y no descansaremos los venezolanos hasta la victoria final», expresó el titular de Interior, Diosdado Cabello.



En un programa transmitido en YouTube, el ministro reiteró que para su país está «muy claro» que «todo lo que esté al oeste del río Esequibo pertenece a Venezuela, y los derechos marítimos que surjan de esa posesión territorial también», por lo que aseguró que van a «proteger esas tierras y ese mar territorial».



«Nosotros no andamos en guerra con nadie, pero se lo decimos a los señores de Guyana, búsquense otra gente con quién guerrear, porque las guerras con Venezuela son hasta la victoria», agregó el número dos del chavismo.



Este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió a Venezuela que si llegara a atacar Guyana o a la petrolera ExxonMobil «sería un día muy malo» para la Administración de Nicolás Maduro.



«Tenemos una Armada grande y puede llegar a casi cualquier lugar, a cualquier parte del mundo. Y tenemos compromisos vigentes con Guyana», señaló Rubio, quien dijo que no iba a entrar en detalles sobre lo que haría EE.UU. en caso de un ataque venezolano.



Durante una rueda de prensa en Georgetown junto al presidente guyanés, Irfaan Ali, el secretario de Estado hizo hincapié en que si Caracas hiciera un movimiento de ese tipo sería «una muy mala decisión, un gran error para ellos».



Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, respondió que a Venezuela «no la amenaza nadie».



Por su parte, el titular de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no tolerará «amenazas» de ningún funcionario extranjero.



El militar advirtió que responderán con «firmeza y determinación» a «cualquier provocación o acción que atenta contra la integridad territorial y los sagrados intereses del país».



Guyana y Venezuela mantienen una disputa por el territorio del Esequibo, rico en petróleo y recursos naturales, que administra Georgetown y reclama Caracas.



La tensión se ha exacerbado desde que Venezuela anunció que va a elegir en sus comicios previstos para el 25 de mayo a un gobernador para el Esequibo, así como a diputados de este territorio, que Caracas considera su región número 24.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 551 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)